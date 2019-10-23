إصابة شاب وفتاة في حادث تصادم أعلى كوبري فيصل بسبب الأمطار

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 04:50 ص
بوابة الفجر
محمد جابر
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اُصيب شاب وفتاة يستقلان دراجة نارية، حيث صدمتهما سيارة ملاكي، اثناء سيرهما أعلى كوبري فيصل، بالقرب من جامعة القاهرة، وتم نقل المصابين الى المستشفى.

كانت غرفة عمليات المرور بالجيزة تلقت إشارة من النجدة، مفادها، وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية، وبالانتقال والفحص تبين اختلال عجلة القيادة في يد السائق،، بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار، مما أدى لاصطدامه بدراجة بخارية يستقلها شاب وفتاة، أعلى كوبري فيصل، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.

وكان أصدر مجلس الوزراء، بيانًا قال فيه، إنه بناء على تقارير تلقاها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من هيئة الأرصاد الجوية، بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة غدا، على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى، أكثر مما حدث اليوم، فقد تقرر تعطيل الدراسة غدا بكل من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بجميع المدارس والجامعات.

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" بيانا تفصيليا عن حالة الطقس ليوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر، ولمدة 24 ساعة.

وأوضح البيان، أنه تتوالى درجات الحرارة انخفاضها ليسود طقس لطيف علي السواحل الشمالية، معتدل علي الوجه البحري والقاهرة حتي شمال الصعيد، مائل للحرارة جنوبا نهارا، مائل للبروده ليلًا، وكما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا علي شمال البلاد.

وبحسب البيان، أنه تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء، وقد تمتد إلي شمال الصعيد، وقد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا علي مناطق من شمال البلاد والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط علي البحر الأحمر وخليج السويس.

وعن حالة الأمواج على البحرين الأحمر والمتوسط، فهى معتدلة على البحرية، ويصل ارتفاع الموج من 1،5 متر إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية:
القاهرة: 21 27
الأسكندرية: 22 25
نخل: 12 24
شرم الشيخ: 23 33
أسوان: 23 34
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كوبري فيصل حوادث جامعة القاهرة أخبار مصر

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