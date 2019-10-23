القليوبية توجه رسالة للمواطنين: توخوا الحذر اليوم

أهابت محافظة القليوبية، بكافة المواطنين من أبناء المحافظة بتوخي الحيطة والحذر، غدا الاربعاء واتخاذ كافة التدابير المصاحبة لسقوط الأمطار.





وأشارت المحافظة في بيان إعلامي صادر عن مكتب المحافظ، إلى أنه سيجرى خلال الساعات المقبلة تحديث حالة الأمطار حيث تضمن البيان نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جميع المحافظات خلال الثلاثة أيام المقبلة.





حيث تضمن أن طقس الغد سيشهد توقعات بسقوط أمطار قد تصل شدتها إلى 15 مم على السواحل الشمالية، وتقل شدتها على محافظات الوجه البحري وشمال سيناء وخليج السويس والقاهرة.





ويوم 24 أكتوبر من المتوقع سقوط أمطار قد تصل شدتها إلى 10 مم على السواحل الشمالية، وتقل شدتها على محافظات الوجه البحري والقاهرة ومنطقة حلايب وشلاتين.





ويوم 25 أكتوبر من المتوقع سقوط أمطار قد تصل شدتها إلى 25 مم على السواحل الشمالية، وتقل شدتها على محافظات الوجه البحري والقاهرة ومنطقة حلايب وشلاتين.





وكانت قد أعلنت محافظ القليوبية، حالة الطوارئ القصوى لمواجهة الأمطار المتوقعة وموجة الطقس السيئ والتي حذرت منها الأرصاد الجوية حيث جرى التنسيق التام بين مسؤولي قطاع الصحة والتضامن الاجتماعي لإعداد التجهيزات اللازمة لمراكز الإغاثة والإيواء وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية ووسائل الإعاشة لمواجهة أية أزمات محتملة، مع رفع حالة الاستعداد بمراكز إدارة الأزمات بالوحدات المحلية والمديريات للتعامل مع المواقف الطارئة، فضلا عن الاطمئنان على استعداد قطاع الكهرباء بالمعدات والمولدات في حالة انقطاع التيار الكهربائي بسبب سقوط الأمطار حتى لا تتضرر الخدمات الحيوية التي تعتمد على مستوى أدائها.





في سياق متصل استعدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمتضمنة جاهزية جميع محطات الصرف الصحي والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة، حيث يتم حاليًا تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بخدمة الصرف الصحي، وجاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول.









وعلي جانب آخر قال أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور، أنه تم الدفع بـ7 سيارات عملاقة لشفط مياه الأمطار بجانب سيارة مخصصة لمكافحة السيول، والوضع الأن تحت السيطرة التامة، وجرى رفع كميات كبيرة من الأمطار وإنقاذ السيارات المتواجدة بالشوارع، مشيرا إلى أن نظام بالوعات صرف الأمطار بالمدينة يعمل بكفاء وليس به أي مشاكل وجرى تطهيره استعداد للأمطار الغزيرة.









وأكد رئيس جهاز المدينة أن شركة الصرف الصحي نشرت المعدات بمختلف الأحياء بمختلف الشوارع والتي تعرضت لكمية أمطار كبيرة وجار التعامل مع الموقف، مؤكدا أن كمية الأمطار كانت فوق الاستيعاب الحقيقي لشبكة التصريف.













وتعرضت مدينة العبور وعدد من مناطق شبين القناطر، الثلاثاء، لامطارا غزيرة أدت إلى غرق الشوارع والأحياء بعد سقوطها بشكل غزير لقرابة الساعتين بشكل مستمر صاحبه قطع للمياه والكهرباء تحسبا لوقوع كوارث.









ودفع جهاز مدينة العبور بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيارات لشفط المياه من الشوارع.