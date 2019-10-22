رئيس المجلس الأوروبي يدعو قادة الاتحاد بالموافقة على تأجيل "بريكست"

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 11:44 م
بوابة الفجر
وكالات
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دعا دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، مساء اليوم الثلاثاء، قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 إلى الموافقة على تأجيل جديد للموعد المحدد لخروج بريطانيا من التكتل.

وقال رئيس المجلس الأوروبي، في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "أوصي قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بقبول الطلب البريطاني لتأجيل جديد لموعد خروج بريطانيا، وأقترح أن يتم ذلك بإجراء خطّي" أي من دون الحاجة لعقد قمة أوروبية لإقراره.

وكان قد رفض مجلس العموم البريطاني، مساء اليوم، طلب الحكومة البريطانية مراجعة سريعة لاتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، مما يعرقل إمكانية الخروج في 31 أكتوبر.

ورفض طلب الحكومة بغالبية 322 صوتا مقابل 308، وكانت الحكومة تريد تصويت مجلس العموم على الاتفاق بحلول ليل الخميس، وهي مهلة اعتبرها النواب أقصر من اللازم لمناقشة نص من 110 صفحات.

الاتحاد الأوروبي

هو جمعية دولية للدول الأوروبية يضم 28 دولة وأخرهم كانت كرواتيا، التي انضمت في 1 يوليو 2013، تأسس بناء على اتفاقية معروفة باسم معاهدة ماستريخت الموقعة عام 1992، ولكن العديد من أفكاره موجودة منذ خمسينات القرن الماضي.

من أهم مبادئ الاتحاد الأوروبي نقل صلاحيات الدول القومية إلى المؤسسات الدولية الأوروبية، ولكن تظل هذه المؤسسات محكومة بمقدار الصلاحيات الممنوحة من كل دولة على حدة، لذا لا يمكن اعتبار هذا الاتحاد على أنه اتحاد فدرالي حيث أنه يتفرد بنظام سياسي فريد من نوعه في العالم.

للاتحاد الأوروبي عدة نشاطات، أهمها كونه سوق موحد ذو عملة واحدة هي اليورو، الذي تبنت استخدامه 19 دولة من أصل ال28 الأعضاء، كما له سياسة زراعية مشتركة وسياسة صيد بحري موحدة، احتفل في مارس 2007 بمرور 50 عام على إنشاء الاتحاد بتوقيع اتفاقية روما، حصل الاتحاد الأوروبي في 12 أكتوبر 2012، على جائزة نوبل للسلام لمساهمته في تعزيز السلام والمصالحة والديمقراطية وحقوق الإنسان في أوروبا.

في 23 يونيو 2016، قررت المملكة المتحدة عبر استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، لتصبح أول دولة فيه تقوم بذلك.


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