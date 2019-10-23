رئيس المحكمة الدستورية: مصر أول دولة عربية تراقب دستورية القوانين (فيديو)

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 05:20 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية، إن مصر أول دولة عربية طبقت نظام الرقابة على دستورية القوانين، لافتَا إلى أن ترتيب مصر تحتل المرتبة الثالثة عالميًا، في قوة تطبيق الرقابة الدستورية على القوانين، وهذا المكانة لم تصل إليها المحكمة الدستورية العليا من فراغ. 

وأضاف رئيس المحكمة الدستورية، خلال حواره مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن المستوى العالمي الذي وصلت إليه المحكمة الدستورية، كان بفضل الله عز وجل أولًا، ثم بفضل رجال أشداء عرفوا الله، وأقاموا القضاء الدستوري على أسس عالمية. 

ولفت إلى أن المحكمة الدستورية العليا تأثرت بالقضاء الدستوري العالمي بكل تنوعه، سواء القضاء الدستوري الأمريكي أو الإيطالي أو الفرنسي، مضيفًا أن رجال المحكمة الدستورية العليا يبذلوا أٌقصى ما في وسعهم، للحفاظ على المكانة العالمية للمحكمة الدستورية العليا. 
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الكلمات المفتاحية

سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية السيسي

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