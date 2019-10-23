اسعار العملات اليوم الأربعاء في مصر .. الاسترليني يرتفع والدولار يواصل التراجع

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 12:05 ص
اسعار العملات
اسعار العملات
الفجر الاقتصادي
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اسعار العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري

واصلت اسعار العملات اليوم فى مصر حالة التباين أمام الجنيه المصري  فى التعاملات المصرفية بالبنوك المصرية اليوم الأربعاء، أحيث شهدت مجموعة من العملات تراجع خلال التعاملات وهي: (اسعار الين الياباني واسعار الدولار الأمريكي واسعار الدينار الكويتي واسعار الريال السعودي واسعار الفرنك السويسري)، ومن جانب أخر ارتفعت اسعار بعض العملات الأخري وهي (اسعار اليوان الصينى، واليورو، الجنيه الاسترليني) .

وشهد سعر العملات اليوم فى مصر حالة من التباين بدأت منذ تعاملات الأسبوع الماضي فى ظل توجه الدولة لتقليل الإستيراد بجانب تراجع حركة التجارة العالمية مع ترقب الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، مع عودة التفاؤل بإنتهائها قريبًا، يضاف إلي ذلك ترقب تصويت البرلمان البريطاني على صفقة البريكست، أما على المستوي المحلي فيترقب أن تشهد البلاد زيادة فى الجنيه الإسترليني بعد إعلان رفع القيود الجوية من إنجلترا عن مطار شرم الشيخ.

اسعار العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري

متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم الأربعاء
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.15 جنيهًا للشراء 16.25 جنيهًا للبيع

متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء
اصبح سعر 1 يورو  يساوي 17.96 جنيهًا للشراء 17.13 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 21.05 جنيهًا للشراء 21.19 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.2644 جنيهًا للشراء 16.3664 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري
100 ين ياباني 14.9652 جنيهًا للشراء 15.0603 جنيهًا للبيع

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
ريال سعودي 4.3205 جنيهًا للشراء 4.3474 جنيهًا للبيع

سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم الأربعاء
دينار كويتي 53.2771 جنيهًا للشراء 53.7118 جنيهًا للبيع

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء
درهم اماراتى 4.4120 جنيهًا للشراء 4.4395 جنيهًا للبيع

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 
اليوان الصيني 2.2919 جنيهًا للشراء 2.3067 جنيهًا للبيع

متوسط سعر العملات اليوم فى مصر 

العملة

شراء

بيع

دولار أمريكي

16.15

16.16

يورو

17.96

17.13

جنيه إسترليني

21.05

21.19

فرنك سويسري

16.2644

16.3664

100 ين ياباني

14.9652

15.0603

ريال سعودي

4.3205

4.3474

دينار كويتي

53.2771

53.7118

درهم اماراتي

4.4120

4.4395

اليوان الصيني

2.2919

2.3067

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