"المعلمي": السلطات الإسرائيلية تمارس انتهاكاتها وتستخف بالاتفاقيات الدولية

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 11:33 م
عبد الله المعلمي
عبد الله المعلمي
الفجر السعودي
Advertisements
Advertisements
قال مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، إن السلطات الإسرائيلية تمارس انتهاكاتها وتستخف بالاتفاقيات الدولية.


وأكد "المعلمي"، أن موقف المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي كان وما زال داعماً للحقوق الفلسطينية، موضحاً أن فلسطين والجولان السوري العربي تحتلان في وجدان الأمة العربية مكانة كبيرة لن تُنزع مهما حاول الاحتلال نزعها.

 جاء ذلك في كلمة المملكة اليوم (الثلاثاء) خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية والمالية (الثانية) حول البند 64 (السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية) ضمن أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية شردت 95% من سكان الجولان المحتل.

ويذكر أن استنكر مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، استمرار رفض إسرائيل الانضمام لمعاهدة الانتشار النووي.

جاء ذلك في جلسته الأسبوعية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

كما شدد الوزراء السعودي على ضرورة وجود اتفاق دولي شامل يضمن منع إيران من الحصول على سلاح نووي بأي شكل كان.

وأكد المجلس وقوف المملكة مع فلسطين في قيام دولتها المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مثمنا مباحثات واتفاقيات الملك سلمان بن عبدالعزيز مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة ومجلس أعمال سعودي فلسطيني. 
وكان خادم الحرمين الشريفين قد بحث، الأربعاء الماضي، مع الرئيس الفلسطيني، آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.
جاء ذلك خلال جلسة مباحثات عقدها الملك سلمان بن عبدالعزيز مع الرئيس محمود عباس الذي زار الرياض، وفق وكالة الأنباء السعودية.

جدد مجلس الوزراء السعودي، تأكيد ما انتهى إليه البيان الختامي لمؤتمر الأمن والدفاع لرؤساء الأركان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في الرياض، بمشاركة مصر، والأردن، وباكستان، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وكوريا الجنوبية، وهولندا، وإيطاليا، وألمانيا، ونيوزلندا، واليونان.

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وشدد البيان الختامي على الموقف الموحد للدول المشاركة ضد الاعتداءات على المملكة واستهداف البنى التحتية للاقتصاد والطاقة، وإدانتها لها، بوصفها تحديًا مباشرًا للاقتصاد العالمي وللمجتمع الدولي، وما عبروا عنه من دعم كامل لجهود المملكة التي بذلتها للتعامل مع هذه الأعمال الإجرامية، وحقها هي وشركائها في الدفاع عن نفسها وردع أي اعتداءات أخرى بما يتوافق مع القانون الدولي.

وتطرق إلى ما عبر عنه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في اجتماعهم السادس والثلاثين في مسقط، من إدانة للاعتداء التخريبي الذي تعرضت له المنشآت النفطية في خريص وبقيق، وإشادتهم بالإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة والمسؤولة كافة في المملكة للتعامل مع هذا الاعتداء السافر، وتأكيدهم تضامن دولهم مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والدفاع عن مصالحها، والتشديد على ضرورة العمل الأمني المشترك لتأمين حرية الملاحة الدولية في مياه الخليج العربي.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

عبد الله المعلمي انتهاك اليون الموقف الموحد السلطات الاسرائيلية الاتفاقيات الدولية

أخبار تهمك

أخبار ريال مدريد: إنقاذ رقبة زيدان وطرد نجم الفريق وصفقة تبادلية كبري مع مانشستر سيتي وتحديد المدرب الجديد لريال مدريد

منذ ساعة و نصف

yAllA شوت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وجلطة سراي بث مباشر AlHilal LIVE رابط ماتش الريال بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 4 ساعات

« كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KOOORA GOAL كورة ستار I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش الريدز NOW

الآن

"C.N.N" تنشر مقارنة بين الجيش المصري والإثيوبي.. وتفوق كاسح للجيش المصري

منذ ساعة و نصف

استمرار سقوط الأمطار.. الأرصاد: طقس الغد قارس البرودة ودرجة الحرارة تصل لـ 7

منذ حوالي 9 ساعات

“يلا شوت PLUS” مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش ريال مدريد جودة متعددة SALAH

الآن

مستشار الأهلي يوضح حقيقة انتهاء أزمة كوليبالي

منذ حوالي 6 ساعات

شووت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونةbeIN NOW

الآن

أول رد من الأهلي بعد بيان اتحاد الكرة بتأجيل الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

الموعد الأقرب لإقامة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مصر ترد على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن "الخيارات العسكرية"

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة كبري في ميركاتو الشتاء

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تصريح جديد لرئيس وزراء إثيوبيا: مصر لن تتضرر من سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. طلب مفاجئ من مدرب منتخب مصر بعد تأجيل الدوري

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل | "ظاهرة خطيرة".. تفاصيل جديدة بشأن طقس اليوم.. و"الصحة" توجه تحذيرا للمواطنين

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يقرر التخلي عن نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. أخبار السعودية اليوم | حجاج "شهداء فلسطين" يعبرون عن سعادتهم بوصولهم إلى الأراضي المقدسة

سبق – السعودية | المملكة تؤكد مركزية القضية الفلسطينية

تواصل -السعودية| المملكة تؤكد وقوفها وتضامنها مع الشعب الفلسطيني ضد الاعتداءات الصهيونية

الملك سلمان يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلسطيني

المملكة تدين أمام الأمم المتحدة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني

السفير الفلسطيني يثمن استضافة خادم الحرمين 1000 حاج فلسطينى

ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:45 م

شووت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونةbeIN NOW

« كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KOOORA GOAL كورة ستار I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش الريدز NOW

08:45 م

“يلا شوت PLUS” مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش ريال مدريد جودة متعددة SALAH

08:50 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة كبري في ميركاتو الشتاء

11:17 م

عاجل.. مصر ترد على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن "الخيارات العسكرية"

09:11 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status