"المعلمي": السلطات الإسرائيلية تمارس انتهاكاتها وتستخف بالاتفاقيات الدولية

قال مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، إن السلطات الإسرائيلية تمارس انتهاكاتها وتستخف بالاتفاقيات الدولية.





وأكد "المعلمي"، أن موقف المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي كان وما زال داعماً للحقوق الفلسطينية، موضحاً أن فلسطين والجولان السوري العربي تحتلان في وجدان الأمة العربية مكانة كبيرة لن تُنزع مهما حاول الاحتلال نزعها.



