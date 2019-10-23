شاهد.. مظاهرات أمام "BBC" ترفض عدم مهنية القناة

عرضت الإعلامية ريهام السهلي، خلال تقديم برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز، مساء اليوم الثلاثاء، عدة مشاهد لتجمعات وتظاهرات لمواطنين أمام مبنى "البي بي سي" في مراحل وفي مناسبات مختلفة.





حيث رفض المواطنين، أثناء التظاهرات، عدم المهنية في القناة، ودعمها للإرهاب، كما رفعوا شعارات "الحق والصدق غابا عن البي بي سي".





وفي تجمعات أخرى لتظاهرات ضد البي بي سي رفض المتظاهرون سياسة القناة، راعين شعارات: "لا للتليفزيون الظالم الذي عفى عليه الزمان".



