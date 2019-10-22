تعرف على موعد طرح كليب "السلطان" للفنان محمد رمضان

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 11:45 م
محمد رمضان
محمد رمضان
هبة أحمد
Advertisements
Advertisements
كشف الفنان محمد رمضان، عن موعد طرح أحدث كليباته الغنائية "السلطان"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشر "رمضان"، صورة من كواليس الكليب الجديد "السلطان"، وعلق محمد على الصورة قائلا: "كليب السلطان بعد ٤ أيام على قناتي الرسمية على يوتيوب".

أعلن الفنان محمد رمضان مؤخرا عن تحضيره لأغنية جديدة بعنوان "رايحين نسهر".

حيث قام بنشر مقطع فيديو من الأغنية من خلال حسابه الشخصى على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" وعلق على الفيديو قائلا :"رايحين نسهر قريبا".

مشاركة رمضان في الماراثون الرمضاني

يشار أن محمد رمضان خاض الماراثون الرمضاني الماضى بمسلسل "زلزال"، وحقق من خلاله نجاحا كبيرا، والمسلسل بطولة أحمد صيام، نسرين أمين ، حسام داغر، مصطفى منصور، ماجد المصرى، هنادى مهنى، حلا شيحة، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر.

عمل درامى جديد

كشف محمد رمضان مؤخرا خلال لقائه ببرنامج "عرب وود" "عن تجهيزه لمسلسل يخوض به الماراثون الرمضاني القادم لعام 2020، وصرح أن المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، ويعد ذلك المسلسل ثاني تعاون بينهما بعد مسلسل "الأسطورة".

مشاركة محمد رمضان فى "الكنز2"

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان السينمائية مشاركته فى فيلم "الكنز٢" وهو من إخراج شريف عرفه، وبطولة أحمد رزق، روبى، احمد حاتم، هند صبرى، أمينة خليل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيثم شاكر نجوم الفن مشاهير مزيكا كريم فهمي فن شادى سرور سينما دراما خبار الفن المؤخر القبض على الفنان محمد علي الفجر الفني اخر اخبار محمد علي أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

أول رد من الأهلي بعد بيان اتحاد الكرة بتأجيل الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

“يلا شوت PLUS” مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش ريال مدريد جودة متعددة SALAH

الآن

أخبار ريال مدريد: إنقاذ رقبة زيدان وطرد نجم الفريق وصفقة تبادلية كبري مع مانشستر سيتي وتحديد المدرب الجديد لريال مدريد

منذ ساعة و نصف

مستشار الأهلي يوضح حقيقة انتهاء أزمة كوليبالي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تصريح جديد لرئيس وزراء إثيوبيا: مصر لن تتضرر من سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مصر ترد على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن "الخيارات العسكرية"

منذ حوالي 4 ساعات

شووت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونةbeIN NOW

الآن

عاجل.. ريال مدريد يقرر التخلي عن نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة كبري في ميركاتو الشتاء

منذ ساعة و نصف

"C.N.N" تنشر مقارنة بين الجيش المصري والإثيوبي.. وتفوق كاسح للجيش المصري

منذ ساعة و نصف

« كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KOOORA GOAL كورة ستار I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش الريدز NOW

الآن

عاجل.. طلب مفاجئ من مدرب منتخب مصر بعد تأجيل الدوري

منذ ساعتين و 32 دقيقة

استمرار سقوط الأمطار.. الأرصاد: طقس الغد قارس البرودة ودرجة الحرارة تصل لـ 7

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل | "ظاهرة خطيرة".. تفاصيل جديدة بشأن طقس اليوم.. و"الصحة" توجه تحذيرا للمواطنين

منذ حوالي 10 ساعات

الموعد الأقرب لإقامة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

yAllA شوت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وجلطة سراي بث مباشر AlHilal LIVE رابط ماتش الريال بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

أول ظهور لمحمد رمضان بعد إعلان تفاصيل أغنيته الجديد "كازانوفا"

محمد رمضان يعرض جزءا من أغنية "هما عايزنها فوضى".. والجمهور يترقب طرح الأغنية (فيديو)

محمد رمضان: ثقة في الله مصر محفوظة

هنادي مهنى: سعيدة بالعمل مع أبطال مسلسل "ملاك"

"هزرنا كتير يلا ننجح" محمد رمضان يعلن عن تحمسه لعام 2020

محمد رمضان يعلن تحضيره أغنية جديدة وهذا اسمها (فيديو)

ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:45 م

شووت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونةbeIN NOW

« كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KOOORA GOAL كورة ستار I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش الريدز NOW

08:45 م

“يلا شوت PLUS” مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش ريال مدريد جودة متعددة SALAH

08:50 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة كبري في ميركاتو الشتاء

11:17 م

عاجل.. مصر ترد على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن "الخيارات العسكرية"

09:11 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status