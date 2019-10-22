تعرف على موعد طرح كليب "السلطان" للفنان محمد رمضان

كشف الفنان محمد رمضان، عن موعد طرح أحدث كليباته الغنائية "السلطان"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشر "رمضان"، صورة من كواليس الكليب الجديد "السلطان"، وعلق محمد على الصورة قائلا: "كليب السلطان بعد ٤ أيام على قناتي الرسمية على يوتيوب".



أعلن الفنان محمد رمضان مؤخرا عن تحضيره لأغنية جديدة بعنوان "رايحين نسهر".



حيث قام بنشر مقطع فيديو من الأغنية من خلال حسابه الشخصى على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" وعلق على الفيديو قائلا :"رايحين نسهر قريبا".



مشاركة رمضان في الماراثون الرمضاني



يشار أن محمد رمضان خاض الماراثون الرمضاني الماضى بمسلسل "زلزال"، وحقق من خلاله نجاحا كبيرا، والمسلسل بطولة أحمد صيام، نسرين أمين ، حسام داغر، مصطفى منصور، ماجد المصرى، هنادى مهنى، حلا شيحة، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر.



عمل درامى جديد



كشف محمد رمضان مؤخرا خلال لقائه ببرنامج "عرب وود" "عن تجهيزه لمسلسل يخوض به الماراثون الرمضاني القادم لعام 2020، وصرح أن المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، ويعد ذلك المسلسل ثاني تعاون بينهما بعد مسلسل "الأسطورة".



مشاركة محمد رمضان فى "الكنز2"



يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان السينمائية مشاركته فى فيلم "الكنز٢" وهو من إخراج شريف عرفه، وبطولة أحمد رزق، روبى، احمد حاتم، هند صبرى، أمينة خليل.

