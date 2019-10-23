اسعار الذهب اليوم الأربعاء 23/10/2019.. وتحركات طفيفة فى سعر المعدن الأصفر
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
765 إلى 767
|
عيار 22
|
701 إلى 703
|
عيار 21
|
669 إلى 671
|
عيار 18
|
573 إلى 575
|
عيار 14
|
446 إلى 447
|
عيار 12
|
382 إلى 383
|
الاونصة
|
23.778 إلى 23.849
|
الجنيه الذهب
|
5,352 إلى 5,368
|
الكيلو
|
764.571 إلى 766.857
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
775.31جنيه
|
47.86$
|
سعر الذهب عيار 22
|
709.06جنيه
|
43.86$
|
اسعار الذهب عيار 21
|
678.41جنيه
|
41.88$
|
اسعار الذهب عيار 18
|
581.49جنيه
|
35.89$
|
سعر الذهب عيار 14
|
452.27جنيه
|
27.92$
|
سعر الذهب عيار 12
|
387.66جنيه
|
23.93 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
290.74جنيه
|
17.95 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
24,112 جنيه
|
1,488 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,427 جنيه
|
335.02 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
775,313 جنيه
|
47,859 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام
السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
22 أكتوبر
|
775.31
|
678.41
|
581.49
|
452.27
|
387.66
|
21 أكتوبر
|
773.52
|
676.85
|
580.15
|
451.22
|
386.76
|
20 أكتوبر
|
779.23
|
681.84
|
584.43
|
454.55
|
389.62
|
19 أكتوبر
|
779.29
|
681.84
|
584.43
|
454.67
|
389.72
|
18 أكتوبر
|
779.43
|
682.02
|
584.02
|
454.67
|
389.72
|
17 أكتوبر
|
779.07
|
681.70
|
584.58
|
454.46
|
389.54
|
16 أكتوبر
|
778.00
|
680.77
|
583.51
|
453.84
|
389.00
|
15 أكتوبر
|
773.80
|
677.10
|
580.36
|
451.39
|
386.90
|
14 أكتوبر
|
780.34
|
682.82
|
585.27
|
455.20
|
390.17
|
13 أكتوبر
|
780.43
|
682.90
|
585.34
|
455.26
|
390.22
اسعار الذهب عالميًا
شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار بنهاية التعاملات أمس الثلاثاء، ليغلق دون مستوي 1500 دولار للأوقية.
وعند تسوية الجلسة، استقر سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 1487.50 دولار للأوقية.
وبحلول الساعة 7:20 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2 بالمائة ليسجل 1486.89 دولار للأوقية.
بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 97.481.