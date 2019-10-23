اسعار الذهب اليوم الأربعاء 23/10/2019.. وتحركات طفيفة فى سعر المعدن الأصفر

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 12:00 ص
اسعار الذهب
اسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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اسعار الذهب اليوم 

حراك طفيف شهدته اسعار الذهب فى مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، لتقترب من الاستقرار النسبي يميل إلي الأرتفاع ليلتقط الأنفاس بعد تراجعات الأمس، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح اسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:

اسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

سعر الذهب عيار 18 سجل   581.49 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 21 ما قيمته 678.41   جنيها للجرام.
 
سعر الذهب  عيار 24 ما قيمته 775.31 جنيها للجرام.
 
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,427 جنيها.

اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة 
انخفض سعر جرام الذهب ليبلغ سعر الذهب عيار 18 ليسجل  581.49 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر678.41 جنيهًا للجرام،  والذهب عيار  24 سعر 775.31  جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,427 جنيه.

اسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

765 إلى 767

عيار 22 

701 إلى 703

عيار 21

669 إلى 671

عيار 18

573 إلى 575

عيار 14

446 إلى 447

عيار 12

382 إلى 383

الاونصة

23.778 إلى 23.849

الجنيه الذهب

5,352 إلى 5,368

الكيلو

764.571 إلى 766.857

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 775.31جنيه      

 47.86$

سعر الذهب عيار 22

 709.06جنيه

 43.86$

اسعار الذهب عيار 21

678.41جنيه       

41.88$

اسعار الذهب عيار 18

 581.49جنيه

35.89$

سعر الذهب عيار 14

452.27جنيه

27.92$

سعر الذهب عيار 12

387.66جنيه

23.93 $

سعر الذهب عيار 9

290.74جنيه

17.95 $

اسعار أوقية الذهب

24,112 جنيه

1,488 $

اسعار جنيه الذهب

5,427 جنيه

335.02 $

اسعار كيلو الذهب

775,313 جنيه

47,859 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

22 أكتوبر

775.31

678.41

581.49

452.27

387.66

21 أكتوبر

773.52

676.85

580.15

451.22

386.76

20 أكتوبر

779.23

681.84

584.43

454.55

389.62

19 أكتوبر

779.29

681.84

584.43

454.67

389.72

18 أكتوبر

779.43

682.02

584.02

454.67

389.72

17 أكتوبر

779.07

681.70

584.58

454.46

389.54

16 أكتوبر

778.00

680.77

583.51

453.84

389.00

15 أكتوبر

773.80

677.10

580.36

451.39

386.90

14 أكتوبر

780.34

682.82

585.27

455.20

390.17

13 أكتوبر

780.43

682.90

585.34

455.26

390.22

 

اسعار الذهب عالميًا

شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار بنهاية التعاملات أمس الثلاثاء، ليغلق دون مستوي 1500 دولار للأوقية.

وعند تسوية الجلسة، استقر سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 1487.50 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 7:20 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2 بالمائة ليسجل 1486.89 دولار للأوقية.

بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 97.481.

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