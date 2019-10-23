اسعار الذهب اليوم الأربعاء 23/10/2019.. وتحركات طفيفة فى سعر المعدن الأصفر





اسعار الذهب اليوم





حراك طفيف شهدته اسعار الذهب فى مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، لتقترب من الاستقرار النسبي يميل إلي الأرتفاع ليلتقط الأنفاس بعد تراجعات الأمس ، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح اسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:





اسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء





سعر الذهب عيار 18 سجل 581.49 جنيها للجرام.





سعر الذهب عيار 21 ما قيمته 678.41 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 24 ما قيمته 775.31 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,427 جنيها.





اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

انخفض سعر جرام الذهب ليبلغ سعر الذهب عيار 18 ليسجل 581.49 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 678.41 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 775.31 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,427 جنيه.





اسعار الذهب الأن



