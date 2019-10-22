كثافات مرورية بسبب تصادم سيارتين أعلى دائري المنيب

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 11:34 م
حادث سيارة ـ ارشيفية
حادث سيارة ـ ارشيفية
محمد جابر
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شهد أعلى الطريق الدائرى كثافات مرورية في الاتجاه القادم من التجمع الي المنيب، اثر تصادم سيارتين مما أدي توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور والخدمات للعمل علي عودة السيولة المرورية وتنظيم حركة السيارات.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة تلقت بلاغا من الخدمات المعينة فى الطريق الدائرى بظهور كثافات مرورية، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

وكانت محاور القاهرة والجيزة، شهدت اليوم الثلاثاء خلال الذروة الأولى للزحامات، ظهور كثافات مرورية مرتفعة، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم والطلاب للمدارس والجامعات، أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية.

وشهد كوبرى أكتوبر كثافات مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة اتجاه مناطق وسط البلد وكثافات أخرى فى الاتجاه العكسى بسبب أعطال متكررة للسيارات، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة، وظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا إلى الدائرى.
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كثافات مرورية حركة المرور المنيب الطريق الدائرى السيارات

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