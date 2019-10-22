نتائج مباريات اليوم 22 / 10 / 2019 في دوري أبطال أوروبا.. انتصار مدريدي.. واستعادة الهيبة الإنجليزية

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 11:33 م
ريال مدريد
ريال مدريد
حسن شحاتة
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أنتهت مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 22 / 10 / 2019 في بطولة دوري أبطال أوروبا، دون أي مفاجآت على مستوى نتائج مباريات اليوم الأول من الجولة الثالثة بدور المجموعات، وكان أبرز النتائج خماسية كلاً من مانشستر سيتي وتوتنهام الإنجليزيان، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ويعرض لكم "الفجر الرياضي" نتائج مباريات اليوم في التقرير التالي:

نتائج مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا "الجولة الثالثة"

أتلتيكو مدريد الإسباني ضد باير ليفركوزن الألماني، افتتح الروخيبلانكوس الجولة الثالثة بفوز صعب على ضيفه باير ليفركوزن بهدف نظيف، سجله المهاجم الفارو موراتا، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

شاختار دونيتسك الأوكراني ضد دينامو زغرب الكرواتي، سيطر التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على مباراة شاختار ومضيفه، الكرواتي، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد "متاليست".

مانشستر سيتي الإنجليزي ضد أتالانتا الإيطالي، حقق السيتيزينز فوزًا ساحقًا على ضيفه أتالانتا بخمسة أهداف مقابل هدف، تناوب على تسجيلها كلاً من سيرجيو أجويرو "هدفين"، ورحيم سترلينج "هاتريك"، في الدقائق 34، و38، و58، 64، و96.

يوفنتوس الإيطالي ضد لوكوموتيف موسكو الروسي، قاد الأرجنتيني باولو ديبالا اليوفي لفوز صعب على ملعبه "أليانز ستاديوم"، بنتيجة 2-1، بعدما قلب الطاولة على الفريق الروسي بهدفين في الدقيقتين 77، و79 من زمن المباراة.

كلوب بروج البلجيكي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، واصل النادي الباريسي تفوقه في البطولة بتحقيق الفوز الثالث على التوالي بنتيجة 5-0 على مضيفه البلجيكي.

أوليمبياكوس اليوناني ضد بايرن ميونيخ الألماني، خطف البافاري فوزًا صعبًا من مضيفه أولمبياكوس بنتيجة 3-2، بعدما سجل للنادي الألماني كلاً من ليفاندوفيسكي "هدفين"، وتوليسو.

توتنهام الإنجليزي ضد سرفينا زافيزدا الصربي، أستعاد السبيرز هيبتهم من جديد، بخمسة أهداف دون رد أكرم بها ضيفه، تناوب على تسجيلها كلاً من هاري كين "هدفين"، وسون هيونج مين "هدفين"، وإريك لاميلا.

جالطة سراي التركي ضد ريال مدريد الإسباني، حقق ريال مدريد فوزه الأول بالبطولة على حساب مضيفه جالطة سراي بهدف نظيف سجله توني كروس في الدقيقة 18 من زمن المباراة.

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