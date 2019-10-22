علا رشدي توجه رسالة للأمهات: "متحولوش تغيرو ولادك"

نشرت الفنانة علا رشدي، صورة لها وهي تحتضن ابنتها، عبر موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيدوهات "إنستجرام".



علقت رشدي على الفيدوهات قائلة: "أحمدك يارب على نعمة الأمومة.....متحولوش تغيروا ولادكم أو تخلوهم نسخه منكم خليكم فخورين بيهم زي ما هما وتقبلوهم زي ماهما ..احنا موجودين في حياتهم علشان نديهم حب وتوجيه ومساندة ربنا يخللنا كل أولادنا زي ما هما" .



تفاعل الجمهور مع الصورة وعلق قائلاً: "حبيبتي ربنا يكرمنا فتربيتهم" ، وكتب معجب آخر: "نسخة من باباها ربنا يحميها ويبارك فيها" ، وعلق آخر: "اللهم أمين" .



علا رشدي تتحدث أربع لغات



قالت علا، في لقاء خاص بها على قناة Cbc، أنها تتحدث 4 لغات، وهم إيطالي وإنجليزي وأسباني وفرنساوي بالإضافة إلى العربية.



حماس علا رشدي لقصة حب



قالت رشدي في برنامج عيش صباحك على نجوم إف إم "المخرج عثمان ابو لبن صديقي وهو كلمني وكان متحمس اوي واقنعني وقالي انا مش عايز كومديان دي اول حاجة قالى عليها انا عايز حد مه خفيف بس بيعرف يمثل وبيعرف يمثل دور حقيقي وفي بقى حتت حقيقية وحتت بتعيط وحتت بتاع بس دمه خفيف فأنا عايزك انتي عشان مش عايز حد كوميدي ميقدرش يديني ده وكنت عارفة مين الكابل بتاعي في الفيلم وأنا مش ماسكة نفسي عن الكوميديا بس عايزة أجرب حاجة تانيه غير الكوميديا وأرجع تاني كده ليها وأحس اني براحتي " .



عايزة هدنا



رغم أن علا ممثلة، إلا أنها خاضت تجربة الغناء ونجحت فيها، قامت في يوم عيد الأم بطرح أغنية لها تتحدث فيها عن معانات الأم مع زوجها وأولادها، وسخرت كلمات الأغنية من فكرة الاحتفال بيوم عيد الأم في السنة وباقي الأيام تكون في معاناه، وظهر في هذا الكليب زوجها وأولادها الاثنين .



وكلمات الاغنية " ليه؟ ليه؟ ليه؟ ..ليه كده ليه؟..هو في ايه؟..افتكاسة مين؟..عيد الام دية؟..حبه نصابين ..بيضحكوا علينا بهدية..مانا في البيت مرمية..والبهدلة هي هي..غرقانة قي اللي علياااااا...بالاسم ليا جوز..حبني انا وحبيته..عاملني مرمطون..شايلاله عياله وبيته..كل اللي عندي اديته..شغل وكارير راميته..ربيلي الواد ربيته..وفي عيد الام انا عايزة هدناااااا..مسمعش يا ماما..روحو يالا لبابا..طلعان عين ماما ..عايزة هدناااااااا..قطمتوا وسطي..نسيتوني اسمي..بوظتولي جسمي..عايزة هدناااااا..مصحاش من بدري..لا اطبخ ولا اغدي..ولا تمرين اودي..ادوني هدنااااااا.. زن وكفاني..والضغط وجالي..عايزين ايه تاني؟..كل سنة وانتي ..طيبة يا مامتي..يا ست الحبايب..اومال بقيت السنة انتو فين؟..تعبي وارهاقي..وعيال بتكاكي..واسلوب مش راقي..لييييييه!..يوم واحد شكر وبوس..ورد وخاتم وغويشة..وبقيت السنة طظ..العن ابو ام العيشة..جوزب ضارب تطنيشة..خلع وسد الفيشة..عالقهوت بيشرب شيشة..وفي عيد الام بقولكوا..شكرااااااا..ممكن لو سمحتوا..اي حاجة انتوا عايزنها روحوا لابوكو..اه..يطبخخلكوا ويأكلكو..يفلي ويشطفكو..فا..ليكو اب تجننوه..هايزهق منكوا ومن زنكوا يطلع عين ابوه..عيد الام يعني ماما هي ست الكل..يعني تسيبوا ماما في حالها تقضي يوم فل..يوم لوحدي كده وانا..اه..من غير عيال ولا عكننا..ماما بتحبكوا اوي وبتموت فيكو..بس اوقات كتيرة اوي ماما بتشتم فيكو..فأنا..سامحوني وتنسوني..فككو مني لو بتحبوني..نفسي في يوم احس فيه بقيمتي..انا خارجه اسهر برا انا وانتيمتي..فين الاب؟..ياجدعاااان..فين؟..يا رب..فين الاب؟..ياجدعاان..فين؟..يا رب " .