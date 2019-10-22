بايرن ميونيخ يواصل انتصاراته الأوروبية بدوري الأبطال على حساب اولمبياكوس





نجح فريق بايرن ميونيخ الألماني في تحقيق فوزا صعبا على حساب فريق اولمبياكوس اليوناني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين في اليونان ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وسجل روبرت ليفاندوفسكي ثنائية لفريق بايرن ميونيخ الألماني، واحرز توليسو الهدف الثالث للفريق البافاري عن طريق تسديدة رائعة في الشوط الثاني من المباراة.





وعزز الفريق البافاري صدراته لتلك المجموعة برصيد 9 نقاط بعد الفوز في جميع المباريات حتى الآن، بينما يحل فريق اولمبياكوس في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.





وفي إطار منافسات تلك المجموعة أيضا نجح فريق توتنهام في تحقيق انتصاره الأول في دوري الأبطال على حساب النجم الاحمر بنتيجة 5-0.





يذكر أن فريق بايرن ميونيخ الألماني كان قد حقق انتصارا كبيرا على توتنهام بالجولة الماضية في لندن بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدفين.