مانشستر سيتي يقسو على أتالانتا بخماسية في دوري الأبطال









حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي انتصارا كبيرا على حساب فريق اتالانتا الإيطالي بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وسجل رحيم سترلينج هاتريك لفريق مانشستر سيتي في اللقاء، بينما أحرز سيرجو اجويرو مهاجم الفريق ثنائية في الشوط الأول من اللقاء.





ورفع فريق مانشستر سيتي رصيده في صدارة ترتيب المجموعة إلى 9 نقاط وذلك بعد تحقيقه الفوز في جميع مبارياته بالبطولة حتى الآن.





ويسعى السيتي لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مع مدربه الإسباني بيب جوارديولا هذا الموسم، خاصة بعد تحقيق جميع الألقاب في انجلترا خلال المواسم الماضية.





وكان قد فاز فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا على حساب فريق كريستال بالاس بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من البريميرليج.





وعاد السيتي لنغمة الانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية من فريق ولفرهامبتون بنتيجة 2-0 على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر.