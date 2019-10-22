مانشستر سيتي يقسو على أتالانتا بخماسية في دوري الأبطال

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 11:08 م
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
أحمد عصام
Advertisements
Advertisements


حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي انتصارا كبيرا على حساب فريق اتالانتا الإيطالي بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل رحيم سترلينج هاتريك لفريق مانشستر سيتي في اللقاء، بينما أحرز سيرجو اجويرو مهاجم الفريق ثنائية في الشوط الأول من اللقاء.

ورفع فريق مانشستر سيتي رصيده في صدارة ترتيب المجموعة إلى 9 نقاط وذلك بعد تحقيقه الفوز في جميع مبارياته بالبطولة حتى الآن.

ويسعى السيتي لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مع مدربه الإسباني بيب جوارديولا هذا الموسم، خاصة بعد تحقيق جميع الألقاب في انجلترا خلال المواسم الماضية.

وكان قد فاز فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا على حساب فريق كريستال بالاس بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من البريميرليج.

وعاد السيتي لنغمة الانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية من فريق ولفرهامبتون بنتيجة 2-0 على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي دوي ابطال اوروبا أتالانتا

أخبار تهمك

عاجل.. طلب مفاجئ من مدرب منتخب مصر بعد تأجيل الدوري

منذ ساعة

« كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KOOORA GOAL كورة ستار I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش الريدز NOW

الآن

عاجل.. ريال مدريد يقرر التخلي عن نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

مستشار الأهلي يوضح حقيقة انتهاء أزمة كوليبالي

منذ حوالي 5 ساعات

شووت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونةbeIN NOW

الآن

أول رد من الأهلي بعد بيان اتحاد الكرة بتأجيل الدوري

منذ ساعتين و 42 دقيقة

«شوت NOW» مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش البرسا NOW

الآن

عاجل.. مصر ترد على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن "الخيارات العسكرية"

منذ ساعتين و 5 دقيقة

استمرار سقوط الأمطار.. الأرصاد: طقس الغد قارس البرودة ودرجة الحرارة تصل لـ 7

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن الدوري بعد أزمة الأهلي والجونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس غدًا في 3 محافظات بسبب الأحوال الجوية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تصريح جديد لرئيس وزراء إثيوبيا: مصر لن تتضرر من سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

“يلا شوت PLUS” مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش ريال مدريد جودة متعددة SALAH

الآن

yAllA شوت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وجلطة سراي بث مباشر AlHilal LIVE رابط ماتش الريال بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل | "ظاهرة خطيرة".. تفاصيل جديدة بشأن طقس اليوم.. و"الصحة" توجه تحذيرا للمواطنين

منذ حوالي 8 ساعات

الموعد الأقرب لإقامة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

ملخص وأهداف ونتيجة مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي يهزم إيفرتون بثلاثية ويواصل الضغط على ليفربول في البريميرليج

جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي أمام دينامو زغرب

مانشستر سيتي يهزم دينامو زغرب بهدفين نظيفين في دوري أبطال أوروبا

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على كريستال بالاس

موعد مباراة مانشستر سيتي واتالانتا فريق اليوم 22/10/2019.. مشاهدة مباراة مانشسترسيتي واتالانتا بث مباشر beIN Live

ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:45 م

« كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KOOORA GOAL كورة ستار I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش الريدز NOW

شووت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونةbeIN NOW

08:45 م

“يلا شوت PLUS” مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش ريال مدريد جودة متعددة SALAH

08:50 م

عاجل.. مصر ترد على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن "الخيارات العسكرية"

09:11 م

عاجل.. تصريح جديد لرئيس وزراء إثيوبيا: مصر لن تتضرر من سد النهضة

06:53 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status