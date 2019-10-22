‫ملخص وأهداف مباراة يوفنتوس ضد لوكوموتيف موسكو‬‎ في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

‫يوفنتوس ضد لوكوموتيف موسكو‬‎، تغلب فريق يوفنتوس الإيطالي على منافسه لوكوموتيف موسكو الروسي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "يوفنتوس آرينا" معقل اليوفي، في إطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات من دورى أبطال أوروبا 2019 - 2020.





وسجل الدولى الروسي أليكسي ميرانشوك الهدف الأول لفريق لوكوموتيف موسكو في الدقيقة 30، بعد متابعته للكرة مميزة التي ارتدت من يد حارس اليوفي.





وفي الشوط الثاني، تعادل فريق يوفنتوس ضد لوكوموتيف موسكو عن طريق الأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة 77، وأضاف نفس اللاعب هدف الفوز بعدها بدقيقتين.





وبهذه النتيجة، رفع يوفنتوس رصيده إلى النقطة 7 في صدارة المجموعة بالتساوي مع أتلتيكو مدريد، الذي حقق انتصاره الثاني اليوم أيضًا على ليفركوزن الألماني.



تشكيل يوفنتوس ضد لوكوموتيف موسكو كالتالي:





حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: خوان كوادرادو - ليوناردو بونوتشي - ماتايس دي ليخت - أليكس ساندرو.

خط الوسط: سامي خضيرة - ميراليم بيانيتش - بليز ماتويدي.

خط الهجوم: رودريجو بيتانكور- باولو ديبالا - كريستيانو رونالدو.



شاهد.. ملخص مباراة ‫يوفنتوس ضد لوكوموتيف موسكو‬‎ في دوري الأبطال:-