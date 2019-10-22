الطيران المدني: بريطانيا بدأت تروج للسياحة المصرية بعد رفع الحظر





علق الطيار سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني، على رفع بريطانيا حظر السفر لشرم الشيخ، قائلًا: "هذا القرار كان ورائه جهد كبير جدًا من كافة الأجهزة الأمنية في مصر".وتابع رئيس سلطة الطيران المدني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "one"، مساء الثلاثاء، أن وزارة الطيران المدني قامت بتطوير المنظومة الأمنية في كافة المطارات، لعودة السياحة البريطانية الروسية بعد سقوط الطائرة الروسية في سيناء.ولفت إلى أن الجانب الإنجليزي بدأ يروج للسياحة لمصر بعد رفع الحظر، ومن الغد سيرسل الطيران المدني رسائل لكل وكلاء الشركات الأجنبية لتشجيعهم على القدوم لمصر، خلاف تنفيذ برنامج تحفيز الشركات السياحية، لكي تأتي لمطار شرم الشيخ.هذا وقال السفير البريطاني السير جيفري آدامز، خلال تصريحات صحفية سابقة، إن قوة الأمن والأمان التي تشهدها مصر هي سر عودة رحلات الطيران إلى شرم الشيخ، لافتَا إلى أن هناك كثير من المنظمات الدولية تحدثت بإيجابية عن السفر في مصر معقبًا: "مبروك لمصر على عودة الطيران إلى شرم الشيخ".