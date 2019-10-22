شعبان عبد الرحيم يتدخل لإنهاء أزمة حمو بيكا مع هاني شاكر (فيديو)

عقب الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم، على أزمة مطرب المهرجانات حمو بيكا، مع نقابة المهن الموسيقية قائلًا: "النقابة دي خط أحمر محدش ييجي جنبها، والناس دول خيرهم علينا وإحنا في حمايتهم.. بس برضو النقابة ملهاش إلا إحنا، يعني لما واحد يغلط، نعديهاله مرة، وييجي يتأسف للأستاذ هاني شاكر وأعضاء النقابة".





وقال "عبدالرحيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء إنه في حالة إيقاف "حمو بيكا" عن العمل، ومنعه من إقامة الحفلات ماذا سيفعل؟، معقبا: "لو مشتغلش ممكن يشتغل في أي حاجة وحشة، هو معاه عيال، وهياكل منين؟ ومعاه ييجي 20 واحد بياكلوا عيش".



