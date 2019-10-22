بعد الفوز على جلطة سراي.. ترتيب مجموعة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا





حقق ريال مدريد الفوز الأول له هذا العام ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تفوق علي مضيفه جلطة سراي التركي بهدف دون رد، لحساب المجموعه الأولي لدور المجموعات ببطولة دوري الأبطال.





ريال مدريد يحقق الفوز الأول بدوري أبطال أوروبا علي حساب غلطة سراي التركي





فاز ريال مدريد الإسبانى علي نظيره جالاتا سراي التركي بهدف دون رد، سجله النجم الألماني توني كروس من تسديدة رائعة سكنت شباك الحارس الأوروجوياني فيرناندو موسليرا، بعد صناعة من النجم البلجيكي إيدين هازارد، في لقاء أقيم ضمن مباريات الجولة الثالثة لحساب المجموعه الأولي من بطولة دوري أبطال أوروبا علي ملعب تورك تيليكوم بتركيا.





باريس سان جيرمان الفرنسي يواصل تفوقه ويتصدر المجموعه الأولي بعد الفوز علي كلوب بروج البلجيكى بخماسيه





واصل باريس سان جيرمان الفرنسي تفوقه في بطولة دوري أبطال أوروبا وتصدر مجموعته، بعدما حقق فوزه الثالث اليوم علي نظيره كلوب بروج البلجيكي بخماسية دون رد في لقاء أقيم علي الأراضي البلجيكية، وسجل لباريس سان جيرمان النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردى الهدف الأول في الدقيقة السابعه ثم أضاف كيليان مبابي النجم الفرنسي الهدف الثاني في الدقيقة 61 ثم عزز ماورو إيكاردى بالهدف الثالث في الدقيقة 63 ثم أضاف كيليان مبابي ثنائية أخري في الدقائق 79 و83 ليقوم بتسجيل هاتريك في شباك كلوب بروج البلجيكى.





ترتيب المجموعة الأولي بعد فوز ريال مدريد الإسبانى علي جالاتا سراى التركى





باريس سان جيرمان الفرنسي 9 نقاط





ريال مدريد الإسبانى 4 نقاط





كلوب بروج البلجيكى نقتطين





جالاتا سراى التركى نقطة





وكان باريس سان جيرمان قد حقق الفوز في الجولة الأولي علي فريق ريال مدريد بثلاثيه دون رد ثم فاز علي جالاتا سراى التركى بهدف دون رد ثم الفوز اليوم علي كلوب بروج البلجيكى بخماسية، ليسجل 9 أهداف في ثلاث مباريات وعدم إستقبال أهداف.





بينما ريال مدريد خسر لقائه الأول بدور المجموعات من باريس سان جيرمان بثلاثيه دون رد ثم تعادل أمام كلوب بروج البلجيكى بهدفين لكل فريق، ثم فاز علي جالاتا سراى التركى بهدف.



