ريال مدريد ينقذ زيدان من الإقالة بفوز مثير على جالطة سراي

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 10:47 م
ريال مدريد
ريال مدريد
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خطف فريق ريال مدريد الإسباني فوزاً ثميناً من فريق جالطا سراي التركي بهدف نظيف في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدروي أبطال أوروبا.


أنهي ريال مدريد الشوط الأول متفوقاً بهدف نظيف سجله اللاعب الألماني توني كروس في الدقيقة 18 بعد تمريرة من البلجيكي هازارد داخل منطقة الجزاء وضعها في شباك الحارس.


واحتفل كروس بهدفه اليوم في المباراة رقم 100 ببطولة دوري ابطال أوروبا بعد دخوله في التشكيلة الأساسية للفرنسي زين الدين زيدان.


وفي الشوط الثاني حاول جالاطا سراي البحث عن هدف التعادل لكن ريال مدريد لم يتراجع للخلف وشن أكثر من هجمة خطيرة على مرمي الفريق التركي وكاد هازارد ان يسجل الهدف الثاني بعد راوغ الحارس ووضع الكرة في القائم وفي الدقائق الأخيرة تراجع الريال للخلف لتأمين النتيجة وبالفعل نجح في الحصول على الفوز الأول بدور المجموعات.


وبهذه النتيجة يرفع ريال مدريد رصيده للنقطة 4 في وصافة المجموعة فيما توقف رصيد فريق جالاطا سراي عند النقطة الثانية في المركز الثالث.
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