أخبار المنيا المسائية اليوم 22 أكتوبر: أمطار غزيرة تجتاح الشوارع وتغييرات داخل الديوان العام



"إعلام المنيا" ينظم ندوات توعوية حول "تنظيم الأسرة" بـ3 مراكز

وينظم مركز إعلام المنيا التابع للهيئة العامة للاستعلامات ثلاث ندوات إعلامية متتالية للتوعية بتنظيم الأسرة وخطورة الزواج والحمل المبكر،، بثلاثة مراكز (سمالوط- مطاى - بني مزار).



قال وليد الحينى مدير مركز الإعلام، إن الندوة الأولى بعنوان"أهمية تنظيم الأسرة" بالتعاون مع مجلس مدينة سما لوط والوحدة المحلية لقرية بني غني،حيث تحاضر فيها الدكتور منال محمد محمود مدير عام الإشراف الطبي بالإدارة الصحية بسما لوط وذلك في تمام الساعة 10صباحًا اليوم.



المناطق الأثرية بالمنيا تستقبل وفدا سياحيا

وقال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن المناطق الأثرية بالمحافظة استقبلت وفدًا سياحيًا متعدد الجنسيات يضم زائرين من دول (المانيا، فرنسا، هولندا)، قادمين لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.



وأكد المحافظ على تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة والعمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية، موجهًا مدير إدارة السياحة بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التي تزخر بها محافظة المنيا.



رئيس مركز أبو قرقاص يتفقد حالة المعديات

وتفقد العقيد محمد صلاح رئيس مركز أبوقرقاص بالمنيا، مرسى قرية بني حسن الشروق للوقوف على حالة المعديات الخاصة بالوحدة المحلية واللنشات الخاصة بالأهالي والخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى النظافة العامة.



وقال رئيس المركز، أنه تم التأكد من سلامة المعديات وتوافر وسائل الأمان بها والتعرف على مدى التزام أصحاب اللنشات بتعريفة الركوب ومتابعة تواجد الموظفين المعينين من جانب الوحدة المحلية على المراسي لمتابعة الحالة العامة، كما أكد ان هناك متابعة مستمرة وجولات ميدانية بكافة الإدارات التابعة مؤكدًا أن أي تقصير أو إهمال سيواجه بعقوبات مشددة وفق القواعد والقوانين المنظمة لذلك



طلاب جامعة المنيا" في زيارة لـ"المطار" إحياءً لذكرى انتصارات أكتوبر

وتحرك وفد طلابي من جامعة المنيا يترأسه الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس الجامعة، ويرافقه الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في زيارة لمطار المنيا، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الأنشطة الطلابية التي تنظمه الجامعة تحت شعار "العبور الجديد"، خلال شهر أكتوبر؛ تعزيزًا للانتماء لدى طلاب الجامعة وترسيخًا لقيم الولاء للوطن ولجيش مصر العظيم، وإحياءً لانتصارات أكتوبر المجيدة.



حيث كان في استقبال وفد جامعة المنيا، عميد طيار أركان حرب أحمد مصطفي شلبي قائد مطار المنيا، وقيادات القوات الجوية بالمطار، حيث قام الوفد بتقديم التهاني للقيادات العسكرية بالوحدة بمناسبة الذكرى الـ46 لنصر أكتوبر المجيد، وتم استكمال الزيارة بمشاهدة فيلم قصيرعن القوات الجوية، وعقد ندوة تجمع طلاب الجامعة بقيادات المطار، وأختتمت بجولة بالمطار قدم خلالها شرح عملي عن مكونات الطائرة.



تخصيص أرض السوق لإقامة ١٢ عمارة إسكان اجتماعي بمغاغة المنيا

وأعلنت الوحدة المحلية لمركز مغاغة بالمنيا، عن بدء اجراءات تسليم أرض سوق الماشية القديم للاسكان الاجتماعي للبدء في انشاء 12 عمارة سكنية وبالتعاون مع مديرية الاسكان، يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بضرورة الارتقاء بالمجتمعات السكنية، ضمن جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى عدد من القطاعات، وبما يسهم فى تحسين مستوى المعيشة لهم



بتكلفة 120 مليون جنيه.. إعادة تطوير 10 مناطق غير مخططة بالمنيا

وأعلن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، أن الجهات التنفيذية بالمحافظة أنهت كافة الإجراءات الخاصة بخطة تطوير المناطق غير المخططة وعددهم 10 مناطق تضم (ميخائيل توما، كامل عوض، دماريس، الاخصاص، عزبة شاهين، طه السبع، كفر المنصورة، عزبة الاخصاص، ماقوسة، صادق قلينى)، حيث سيتم تطويرها بتكلفة تقدر بحوالي 120 مليون جنيه، مقدمة من صندوق تطوير المناطق العشوائية.



اتباع كافة الإجراءات الاحترازية بجميع محطات مياه الشرب بملوى

وتفقد اللواء وجدى زقزوق رئيس مركز ومدينة ملوى محطة مياه إبشادات بدير أبو فانا المرشحة للوقوف على كفاءة عمل المحطة تنفيذًا لتوجيهات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بالمرور على محطات مياه الشرب بالمركز رافقه خلالها رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بملوى، ونواب رئيس المركز وفنيين من الشركة القابضة لمياه الشرب بملوى.



محافظ المنيا يصدر حركة تغييرات داخل الديوان العام

وأصدر اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، حركة تغييرات في عدد من إدارات الديوان العام، وذلك في إطار إعادة الهيكلة ومحاولة بث دماء جديدة بالإدارات الفاعلة بالمحافظة، ولتحسين وتطوير الأداء والنهوض بممارسة الأعمال على أكمل وجه وإعطاء فرصة للقيادات للتقييم حتى يعود ذلك بالنفع على المواطنين كافة.



أمطار غزيرة تجتاح شوارع مدينة المنيا

وشهدت مدن وقرى محافظة المنيا، مساء اليوم الثلاثاء، هطول أمطار ما بين غزيرة ومتوسطة، تسببت فى غرق بعض الشوارع فى مدينة المنيا، ورصد الأهالى انتشار البرق والرعد بأنحاء متفرقة مدينة المنيا، ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تكون درجة الحرارة الصغرى ليلا بمحافظة المنيا، وفى حالة زيادة الامطار سوف سيتم تفعيل غرفة الازمات والكوراث الرئيسية بالمحافظة لتعمل على مدار 24 ساعة.



محافظ المنيا يسلم أجهزة لـ20 عروسة من الأيتام والأولى بالرعاية

وشهد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، الاحتفالية التي نظمتها مؤسسة العربي للتنمية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي وذلك لتجهيز الفتيات غير القادرات واليتيمات بمراكز المحافظة، بحضور محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة واحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وإسماعيل داوود المدير التنفيذي لمؤسسة العربي للتنمية.



سلم المحافظ خلال الاحتفالية عدد من الأجهزة الكهربائية ومستلزمات تجهيز العرائس والمقدمة من مجلس إدارة الجمعية لـ20 عروسة، والتي تشمل "ثلاجة غسالة مروحة خلاط" لكل فتاة من غير القادرات من الأيتام والأسر الأولى بالرعاية من مختلف مراكز المحافظة.



"محو الأمية مطلب أمن قومي".. ندوة تعريفية لطلاب "طفولة المنيا

ونظمت كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة المنيا بالتعاون مع فرع هيئة تعليم الكبار التابع لمحافظة المنيا، ندوة تعريفية لطلاب الكلية بعنوان "محو الأمية مطلب أمن قومي" تلبيةً لمبادرة السيد رئيس الجمهورية بأعتبار محو الأمية مطلب أمن قومي، وتفعيلًا لدور جامعة المنيا التنويري الذي تقدمه لابناء المحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى عبد النبي عبدالرحمن رئيس الجامعة، والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس جامعة المنيا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عيد عبد الواحد عميد الكلية ؛ وذلك ضمن سلسلة من الندوات التعريفية التي تنظمها الجامعة، والتي استهدفت طلاب كلية التربية للطفولة المبكرة إحدى كليات الجامعة المنوط بها محو الأمية بمحافظة المنيا.



شهدت محافظة المنيا، خلال الساعات القليلة الماضية، عدد من الأحداث الهامة ما بين سقوط امطار وحركة تغييرات داخل الديوان العام وتحرير محاضر ضد المخالفين وتخصيص أرض لإقامة ١٢ عمارة إسكان اجتماعيأعلنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالمنيا، عن ضبط صيدلية غير مرخصة داخل مستشفى خاص بالتعاون مع إدارة العلاج الحر، وكذلك صيدليتين للإتجار بالأقراص المخدرة بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.من جانبها، قالت دكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، انه تم تحرير 23 محضر شرطى للصيدليات المخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات مؤكدة على استمرار الحملات التفتيشية على كافة المنشآت الطبية من اجل إحكام الرقابة والمتابعة للمنشآت الطبية والصيدليات الخاصة والحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم.