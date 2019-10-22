التعليم: تعطيل الدراسة غدا للطلاب فقط وليس المعلمين

قالت وزارة التربية والتعليم، إنه بناءًا على قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تم إرسال خطاب للمديريات التعليمية بمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) بتعطيل الدراسة للطلاب غدًا الأربعاء بالمحافظات الثلاث، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.





وبحسب البيان الذي صدر اليوم، أكدت الوزارة على سير العملية التعليمية بباقي المحافظات بصورة طبيعية وفي المواعيد المعلنة، وشدد المكتب الإعلامي لوزارة التعليم أن الإجازة للطلاب فقط وليس المعلمين.



