الأرصاد تحدد موعد انتهاء موجة الطقس السيء

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 10:53 م
الامطار
الامطار
داليا الحسين
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قال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الهيئة أصدرت تحذيرًا لجميع الجهات في الدولة من الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها البلاد اليوم، مشيرا إلى أن فصل الخريف هو فصل الأمطار الغزيرة والسيول.

وأضاف "عطا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"،  أنه ناشد الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من أثر هذه السيول، مشيرًا إلى أن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار، تنتهي يوم الجمعة المقبل.

وأشار إلى أن يوم غد الأربعاء "سيشهد سيولًا وأمطارًا أشد من اليوم"، مشيرا إلى أن موسم الخريف لم يمر منه سوى شهر واحد فقط.

وعن ظاهرة نزول أمطار غزيرة في مناطق معينة بالقاهرة وعدم نزولها في مناطق أخرى بالمحافظة، قال: "السحاب مجرد أن يمتلىء ينزل الأمطار.. وليس شرطا أن تنزل الأمطار على كافة أنحاء المحافظة".

وأوضح المتحدث باسم هيئة الأرصاد أنه متوقع سقط أمطار على القاهرة الكبرى، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة تشهد انخفاضا كبيرا على طقس الغد، وتصل إلى 27 على القاهرة.

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