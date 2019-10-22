"جونسون" يعلن تعليق النظر في اتفاق بريكست

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مساء اليوم الثلاثاء، تعليق النظر في اتفاق بريكست في البرلمان بعد رفض جدول الموافقة الذي طلبته الحكومة بانتظار قرار الأوروبيين بشأن تأجيل محتمل لموعد الخروج.

بعد هذا التصويت الذي يضرب فرصة المصادقة قبل 31 أكتوبر، قال جونسون أمام النواب إنه سيسأل الأوروبيين عن "نواياهم" حيال طلب التأجيل الذي أقره النواب السبت. وأضاف "في انتظار صدور قرارهم، فإننا سنعلق هذا التشريع".

ورفض أعضاء البرلمان البريطاني الجدول الزمني الذي اقترحته الحكومة لإجازة قانون للتصديق على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) اليوم الثلاثاء، مما أثار شكوكاً بشأن تعهد رئيس الوزراء بوريس جونسون بمغادرة الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية الشهر.

وفي وقت سابق قال جونسون إنه سيتخلى عن محاولة للحصول على موافقة البرلمان على القانون الذي سيمكن بريطانيا من ترك الاتحاد الأوروبي ويحث بدلا من ذلك على إجراء انتخابات إذا رفض أعضاء البرلمان الجدول الزمني.







وبعد التصويت قال جونسون إنه سيوقف هذه العملية لتحديد موقف الاتحاد الأوروبي بشأن تأجيل البريكست بعد أن أجبره البرلمان على طلب ذلك يوم السبت المقبل.





وأيد 329 نائبا مقابل 299 قانون التطبيق قبل 9 أيام فقط من الموعد المقرر للطلاق البريطاني من الاتحاد الأوروبي، مع رفض طلب رئيس الوزراء الإسراع في التصويت على موعد تطبيق بريكست المقرر تطبيقه وفقا لخطة الخروج في 31 أكتوبر.





وبعد رفض الجدول الزمني لإقراره، وهي مهلة اعتبرها النواب أقصر من اللازم لمناقشة نص من 110 صفحات، أعلن رئيس الوزراء البريطاني تعليق النظر في اتفاق بريكست.