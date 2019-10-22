الأرصاد: حذرنا من سقوط الأمطار منذ 21 سبتمبر الماضي

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 10:48 م
الامطار
الامطار
أمنية فوزي
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قال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن هيئة الأرصاد الجوية أًصدرت بيانًا في 21 سبتمبر الماضي يحذر من الأمطار في فصل الخريف، وبعدها تم إصدار بيان آخر بعد بداية فصل الخريف؛ حتى تأخذ الجهات المعنية احتياطاتها.

وأضاف "عطا"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الثلاثاء، أنهم أًصدروا بيانًا يوم الأحد الماضي يحذر من موجة بحالة من عدم الاستقرار، والتي تستمر حتى يوم الجمعة المقبلة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك فريق عمل وتنسيق كامل بين هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المعنية في الدولة للاستعداد للطقس المناخي.

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الكلمات المفتاحية

فصل الخريف سبتمبر الدولة الأمطار الأرصاد الجوية

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