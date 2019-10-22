الطيران المدني تكشف حقيقة الصور المتداولة لغرق مطار القاهرة

كشف سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني، حقيقة الصور المتداولة لغرق مطار القاهرة على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن بعض الصور صحيحة، وبعضها صور قديم، مشيرًا إلى أن صالة 2 في مطار 1 هى من تأثرت بالأمطار.



وأشار "الحفني"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن صالة 2 قديمة وجاري تطويرها، حيث أن 99% من حركة الطيران تتم من خلال مطار 2 و3.



وأوضح أنهم كانوا يتوقعون أن يحدث تأثر كونها صالة تحت الأرض، ولكن كثافة المياه كانت فوق المتوقع، منوها بأن قرار الوزارة بتأجيل الرحلات جاء لأن كل الشوارع المؤدية إلى المطار مغلقة تماما، ولن توقع أي غرامات على المسافرين، وسيتم تقييم الوضع بعد 24 ساعة.

