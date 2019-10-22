المعاينة: إصابة شخصين في حادث "البراجيل".. ومصدر ينفي انقلاب أتوبيس

كشفت معاينة رجال مباحث الجيزة لمكان وقوع حادث مروري أعلي الطريق الدائري، بمنطقة البراجيل، أنه أثناء سير سيارة ملاكي بالطريق، اصطدمت بأخري مما أسفر عن إصابة شخصين، أحدهما حالته الصحية حرجة، وتم حجزه داخل بالمستشفي، والآخر حالته الصحية مستقرة.



كانت كثافات مرورية ظهرت أعلي الطريق الدائري، بمنطقة البراجيل، شمال محافظة الجيزة، إثر وقوع حادث مروري بالطريق، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري أعلي الطريق الدائري، بمنطقة البراجيل، شمال الجيزة.



وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان البلاغ، وصحبتهم قوة أمنية بإشراف العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، لفحص البلاغ.



ومن ناحية أخرى، نفي مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة ما تم تداوله حول إنقلاب اتوبيس يقل 30 شخصًا أعلى الطريق الدائري، بمنطقة البراجيل، مما أسفر عن إصابتهم، مطالبا تحري الدقة قبل تداول أي أخبار كاذبة.