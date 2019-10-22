مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بأوسيم

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 10:35 م
حادث سيارة ـ ارشيفية
حادث سيارة ـ ارشيفية
محمد جابر
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لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين اثر حادث تصادم أتوبيس بسيارة ملاكي أعلى دائري البراجيل بنطاق قسم شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلى دائري البراجيل بدائرة قسم شرطة أوسيم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وتبين اصطدام أتوبيس تابع لأحد الشركات بسيارة ملاكي مما نتج عنه مصرع شخص وإصابة 3 آخرين.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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سيارة حادث تصادم المصابين الجيزة الأجهزة الأمنية

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