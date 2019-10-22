خبير أمني: جماعة الإخوان أفلست تماما (فيديو)





علق اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني، على ضبط 22 من عناصر الإخوان حاولوا استغلال حادث محمود البنا "شهيد الشهامة" لإثارة الفوضى، قائلًا إن ذلك يؤكد أن جماعة الإخوان أفلست تمامًا، وأن التنظيم السري لهم لم يعد قادرًا على تجميع المجموعات لإقامة التظاهرات مثلما كان يحدث من قبل.وأضاف "علام"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء، أن جماعة الإخوان أصبحت تنتظر أي حدث مثل حدث محمود البنا، واستغلال مشاعر المصريين تجاه الحدث، متابعًا: "بيدفعولهم فلوس علشان يطلعوا ويتكلموا ويقوموا بعمل عمليات مستغلين حاجة البعض للأموال".وأكد أن دلالة هذا الحادث أن جماعة الإخوان أفلست تمامًا، وأن يستغلوا أي قصية لإثارة الفوضى، ولكن أجهزة الأمن ترصدهم باستمرار وتقوم بعمل عمليات استباقية قبل قيامهم بعملياتهم "القذرة".