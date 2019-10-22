أتلتيكو مدريد يعبر عقبة ليفركوزن بشق الأنفس بدوري الأبطال

حقق أتلتيكو مدريد الإسباني فوزا صعبا من ضيفه باير ليفركوزن الألماني 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.





ويدين أتلتيكو مدريد بالفضل في هذا الفوز للاعبه ألفارو موراتا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78.





وجاء الهدف من هجمة منظمة بدأت بتمريرة من توماس ليمار إلى رونان لدوي في الجانب الأيسر، ليلعب كرة عرضية متقنة قابلها ألفارو موراتا بضربة رأس قوية لتلمس الكرة يد الحارس اوكاس هراديكي حارس ليفركوزن قبل أن تعانق الشباك.





ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، مؤقتا، وظل فريق باير ليفركوزن في قاع الترتيب بلا نقاط.





ومن المقرر أن يلتقي الفريقان يوم نوفمبر المقبل في الجولة الرابعة من البطولة على ملعب ليفركوزن.





ويلتقي أتلتيكو مدريد مع أتلتيك بلباو يوم السبت المقبل في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، فيما يلتقي باير ليفركوزن مع فيردر بريمن في ذات اليوم في الجولة التاسعة من الدوري الألماني (بوندسليجا).









ويلتقي في وقت لاحق من اليوم يوفنتوس الإيطالي مع مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي.



