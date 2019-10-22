تكريم خالد زكي وصبري فواز وأحمد شاكر من الإعلاميين الدوليين (صور)

بدأت منذ قليل، احتفالية تكريم أبطال حرب أكتوبر التي ينظمها مجلس الإعلاميين الدوليين، برئاسة الدكتورة فاتن شركس رئيس مجلس الإدارة، بمتحف محمود مختار وتحت رعاية قطاع الفنون التشكيلية.

وتم تكريم لفيف من الفنانين منهم صبري فواز، و أحمد شاكر و خالد زكي رجاء حسين، نادية رشاد ومجموعة من رمز المجتمع وأبطال 6 أكتوبر.

وبدء الحفل بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهدائنا البواسل، وأحيا الحفل الفنان الشاب أحمد السيسي، وعبر الحضور عن حبهم للجيش المصري وأنهم فخورين ببطولاته وداعيمن للإستقرار البلاد.

حيث قالت الفنانة رجاء حسين: "أنا أم الشهيد ومبسوطة، بوجودي وأن الدنيا أمان وأنا جاية لواحدي وهروح لواحدي وتحيا مصر والجيش.

فيما عبر الفنان خالد زكي، عن أهمية أحيا هذه الذكرى، شكر جميع رجال الجيش من أصغر جندي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف الفنان أحمد شاكر، عن سعادته بتواجده في الإحتفالات التي تقام بمناسبة 6 أكتوبر سواء إحتفالات كبيرة أم صغيرة مشيرًا أن الشعب نسيج واحد وتمنى أن تستمر روح أكتوبر في أوقات السلم والبناء وليس الحرب فقط.

وأردف الفنان صبري فواز، عن ضرورة العمل على توعية الجيل القادم بمدى أهمية إنتصارات أكتوبر وعبر عن سعادته بالتواجد في هذا الحفل .

وقدم الحفل الإعلامية والصحفية سحر الجمل، نائب رئيس تحرير الأخبار، وتم تكريم فريق قلب كبير.

ويأتي هذا الحفل السنوي تكريمًا لأبطال حرب أكتوبر، لما قدموه من تضحيات وبطولات لأبطالنا البواسل الذين روت دماؤهم الطاهرة أرضنا الغالية من أجل أن تعود في أحضان شعب مصر من جديد.