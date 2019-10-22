المقاصة يتعادل مع دجلة 2-2 في مباراة مثيرة بالدوري المصري

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 09:34 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق نتيجة مباراة المقاصة و وادي دجلة، في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز اليوم.

 

ونجح مصر المقاصة، في العودة للمباراة بعد التأخر بهدفين دون رد في الشوط الأول في مباراة مثيرة جمعت الفريقين.

 

تقدم للفريق الدجلاوي الثنائي مروان حمدي ورجب في الدقيقتين 1 و29، بينما تعادل لفريق مصر المقاصة الثنائي صلاح عاشور وإيدو موسيس في الدقيقتين 52 و82.

 

بهذه النتيجة، يرفع مصر المقاصة رصيده للنقطة 7 في المركز السادس، ويصبح رصيد وادي دجلة 3 نقاط في المركز الخامس عشر.

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