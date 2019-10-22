عاجل.. تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس غدًا في 3 محافظات بسبب الأحوال الجوية

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 09:36 م
بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
أصدر مجلس الوزراء، بيانًا قال فيه، إنه بناء على تقارير تلقاها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من هيئة الأرصاد الجوية، بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة غدا، على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى، أكثر مما حدث اليوم، فقد تقرر تعطيل الدراسة غدا بكل من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بجميع المدارس والجامعات.

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" بيانا تفصيليا عن حالة الطقس ليوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر، ولمدة 24 ساعة.

وأوضح البيان، أنه تتوالى درجات الحرارة انخفاضها ليسود طقس لطيف علي السواحل الشمالية، معتدل علي الوجه البحري والقاهرة حتي شمال الصعيد، مائل للحرارة جنوبا نهارا، مائل للبروده ليلًا، وكما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا علي شمال البلاد.

وبحسب البيان، أنه تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء، وقد تمتد إلي شمال الصعيد، وقد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا علي مناطق من شمال البلاد والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط علي البحر الأحمر وخليج السويس.

وعن حالة الأمواج على البحرين الأحمر والمتوسط، فهى معتدلة على البحرية، ويصل ارتفاع الموج من 1،5 متر إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية:
القاهرة: 21 27
الأسكندرية: 22 25
نخل: 12 24
شرم الشيخ: 23 33
أسوان: 23 34

Advertisements

أخبار تهمك

مستشار الأهلي يوضح حقيقة انتهاء أزمة كوليبالي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن الدوري بعد أزمة الأهلي والجونة

منذ حوالي 3 ساعات

“يلا شوت PLUS” مشاهدة مباراة ريال مدريد وجلطة سراي بث مباشر KORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش ريال مدريد جودة متعددة

منذ 37 دقيقة

«شوت NOW» مشاهدة مباراة ريال مدريد وجالطة سراي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش ريال مدريدNOW

منذ أقل من ساعة

الموعد الأقرب لإقامة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تصريح جديد لرئيس وزراء إثيوبيا: مصر لن تتضرر من سد النهضة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

رئيس الوزراء الإثيوبي: سنحشد الملايين حال اندلاع حرب بسبب سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

استمرار سقوط الأمطار.. الأرصاد: طقس الغد قارس البرودة ودرجة الحرارة تصل لـ 7

منذ حوالي 6 ساعات

بعد تأجيل الدوري.. الأهلي يعرض على فايلر إقامة معسكر خارجي

منذ 34 دقيقة

عاجل.. صفقة تبادلية ضخمة قريبة بين مانشستر سيتي وريال مدريد

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. مصر ترد على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن "الخيارات العسكرية"

منذ 33 دقيقة

عاجل | "ظاهرة خطيرة".. تفاصيل جديدة بشأن طقس اليوم.. و"الصحة" توجه تحذيرا للمواطنين

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس غدًا في 3 محافظات بسبب الأحوال الجوية

منذ 8 دقائق

« كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي بث مباشر KOOORA GOAL كورة ستار I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش الريال

منذ نصف ساعة

yAllA شوت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وجلطة سراي بث مباشر AlHilal LIVE رابط ماتش الريال بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ ساعة و 16 دقيقة

يلا شووت MATCH NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وجلطة سراي بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الريال beIN NOW

منذ ساعة و نصف
ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:11 م

يلا شووت MATCH NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وجلطة سراي بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الريال beIN NOW

عاجل.. مصر ترد على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن "الخيارات العسكرية"

09:11 م

« كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي بث مباشر KOOORA GOAL كورة ستار I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش الريال

09:13 م

عاجل.. تصريح جديد لرئيس وزراء إثيوبيا: مصر لن تتضرر من سد النهضة

06:53 م

“يلا شوت PLUS” مشاهدة مباراة ريال مدريد وجلطة سراي بث مباشر KORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش ريال مدريد جودة متعددة

09:07 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status