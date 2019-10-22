عاجل.. تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس غدًا في 3 محافظات بسبب الأحوال الجوية

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" بيانا تفصيليا عن حالة الطقس ليوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر، ولمدة 24 ساعة.





وأوضح البيان، أنه تتوالى درجات الحرارة انخفاضها ليسود طقس لطيف علي السواحل الشمالية، معتدل علي الوجه البحري والقاهرة حتي شمال الصعيد، مائل للحرارة جنوبا نهارا، مائل للبروده ليلًا، وكما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا علي شمال البلاد.





وبحسب البيان، أنه تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء، وقد تمتد إلي شمال الصعيد، وقد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا علي مناطق من شمال البلاد والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط علي البحر الأحمر وخليج السويس.





وعن حالة الأمواج على البحرين الأحمر والمتوسط، فهى معتدلة على البحرية، ويصل ارتفاع الموج من 1،5 متر إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية:

القاهرة: 21 27

الأسكندرية: 22 25

نخل: 12 24

شرم الشيخ: 23 33

أسوان: 23 34