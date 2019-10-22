عاجل.. ريال مدريد يقرر التخلي عن نجم الفريق

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 09:35 م
ريال مدريد
ريال مدريد
حسام مجدي
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تفاجئ نجم نادي ريال مدريد الإسباني بقيام النادي بإتخاذ قرار رسمي بالتخلي عنه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ريال مدريد يقرر التخلي عن دياز

وكشفت صحفية "آس" الإسبانية أن نادي ريال مدريد الإسباني أبلغ إبراهيم دياز لاعب الفريق بأنه أصبح لديه الحق في مغادرة النادي خلال يناير القادم.

وأكدت الصحيفة أن قرار نادي ريال مدريد بالتخلي عن دياز جاء بناء على رغبة زين الدين زيدان مدرب الفريق حيث يرى أنه ليس في حاجه له في الفترة القادمة.

يذكر أن دياز كان قد انصم إلى نادي ريال مدريد منذ أقل من سنة قادما من صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل 22 مليون جنية إسترليني.

مشاركات دياز مع نادي ريال مدريد

وقد شارك إبراهيم دياز في 12 مباراة فقط منذ انضمامه إلى نادي ريال مدريد بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد وصنع هدف أخر.

ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي ريال مدريد في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.
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الكلمات المفتاحية

زيدان ريال مدريد إبراهيم دياز

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