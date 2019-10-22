أهداف مباراة - الهلال السعودي 2 × 4 السد القطري | إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 09:32 م
الهلال والسد
الهلال والسد
محمد مرعي
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حسم الهلال السعودي تأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا رغم خسارته أمام ضيفه السد القطري 2-4 يوم الثلاثاء على ستاد جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن إياب قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وسجل سالم الدوسري (13) وبافيتمبي غوميز (25) هدفي الهلال، في حين أحرز أكرم عفيف (16 من ضربة جزاء) ونام تاي-هي (19) وحسن الهيدوس (20) وبوعلام خوخي (90+3) أهداف السد.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الهلال بنتيجة 4-1 على ستاد جاسم بن حمد في الدوحة، فتأهل الهلال للنهائي بعدما تفوق بواقع 6-5 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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