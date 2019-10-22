بعد هطول أمطار اليوم.. الارصاد الجويه تكشف موعد تحسن حالة الطقس

أعلن الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم هيئة الارصاد الجويه، استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على جميع أنحاء الجمهورية، حتى يوم الجمعة المقبل الموافق 25/10/2019.





وأكد المتحدث باسم هيئة الارصاد الجويه ، أنه سيكون هناك تحسن ملحوظ في بداية من الأسبوع، منوها إلى تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على جميع الأنحاء وحتى الجنوب.





وأوضح متحدث هيئة الارصاد الجويه ، أن "الأمطار لو سقطت على مناطق جبلية واستمرت لفترة كبيرة بغض النظر عن شدتها ستصل لحد السيول وتكون متوسطة الشدة".





وقال المتحدث باسم هيئة الارصاد الجويه، إن انخفاض درجات الحرارة مستمر على كل مناطق الجمهورية، وتبلغ درجات الحرارة على السواحل الشمالية الغربية 27 درجة، وتسجل 26 درجة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء، وتبلغ على القاهرة والوجه البحري والدلتا 29 درجة، وعلى جنوب سيناء والغردقة 33 درجة، وعلى شمال الصعيد 30، وجنوب الصعيد 36 درجة.



