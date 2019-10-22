استمرار سقوط الأمطار بكوبري القبة (فيديو)

أدت هطول الأمطار، في محافظة القاهرة، لغرق شوارع منطقة كوبري القبة وإغلاق الشوارع بالمياه، مما أدي صعوبة سير السيارات وتعطل حركة المرور.













وجاء ذلك بالتزامن مع موجة الطقس السيئة التي تضرب محافظات مصر في ظل انخفاض درجات الحرارة الملحوظ.









وكانت نشرت الصفحة الرسمية لهيئة الأرصاد الجوية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، بيانا تفصيليا عن حالة الطقس ليوم الثلاثاء 22 أكتوبر ولمدة 24 ساعة.





وأوضحت هيئة الأرصاد، أن هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل علي شمال البلاد، حار علي جنوب البلاد نهارًا، مائل للبروده ليلًا، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة علي السواحل الغربية، والتي تتقدم تدريجيًا نحو محافظة القاهرة والوجه البحري وشرقا حتي سيناء تكون غزيرة ورعدية أحيانًا علي شمال السواحل الشمالية.





وعن حالة الأمواج على البحرين، فهى معتدلة على البحر المتوسط، ويصل ارتفاع الموج إلى مترين، بينما تتراوح حركة الأمواج على البحر الأحمر ما بين خفيفة إلى معتدل، ويصل ارتفاع الموج إلى 1،5 متر.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على عدد من المدن والمحافظات:

القاهرة: 22 29

الأسكندرية: 21 27

نخل: 13 27

شرم الشيخ: 25 33

الغردقة: 23 33













