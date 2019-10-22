« كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي بث مباشر KOOORA GOAL كورة ستار I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش الريال

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معلومات مباراة ريال مدريد وغلطة سراي

🏆 البطولة : دوري أبطال أوروبا 2019 .

⌚ موعد المباراة : الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت مصر والساعة 10:00 مساءاً بتوقيت السعودية.

⏰ تاريخ المباراة : الثلاثاء الموافق 22-10-2019 .

📺 القنوات الناقلة : بي إن سبورت 1 .

🎤 التعليق الصوتي :معلق عصام الشوالي.

🏟 ملعب المباراة : ملعب ستاد علي سامي ين كومبليكس.

⚽ نتيجة المباراة : سيتم اضافة النتيجة بعد نهاية المباراة .













مشاهدة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي

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