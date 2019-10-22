بعد تأجيل الدوري.. الأهلي يعرض على فايلر إقامة معسكر خارجي

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 09:10 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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بدأ مسؤولو النادي الأهلي في التجهيز لإقامة معسكر خارجي من أجل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد أن أعلن اتحاد الكرة تأجيل مسابقة الدوري المصري واستغلال توقف الدوري في شهر نوفمبر المقبل في ظل إقامة بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة في مصر.

 

ويعقد سيدعبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، جلسة مع فايلر، غدًا الأربعاء، ومن المقرر أن يقوم بعرض ملف الدخول في معسكر خارجي من عدمه على الجهاز الفني، خاصة أن هناك عدد كبير من اللاعبين طلبوا الحصول على راحة سلبية نظرًا لضغك المباريات بعد استئناف المسابقة نهاية أول شهر ديسمبر بعد انتهاء بطولة أمم إفريقيا.

 

ويفاضل الجهاز الفني للفريق بين الدخول في معسكر خارجي، أو خوض لقاءت ودية بشكل طبيعي في ملعب التتش مع منع اللاعبين راحة سلبية طويلة ومنح الدوليين والجهاز الفني من السفر إلى بلادهم لقضاء إجازة مع أسرهم.

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