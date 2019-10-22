خالد أبو بكر: تصرفات قناة "BBC" تضليل مقصود

انتقد الإعلامي خالد أبو بكر، السياسة الإعلامية لمحطة الـ "BBC"، حيث أنها لا تعرض خبر واحد إيجابي عن مصر، وكل أخبارها عن مصر سلبية، معربا عن دهشته من سياسة المحطة، وحرصها على تصدير كل السلبيات، وكأن مصر لم تحقق انجاز واحد.



وأشار "أبو بكر"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أنه لا يوجد شيىء يفسر سياسة الـ "BBC" إلا إذا كانت تنفذ أجندة معينة، لافتا إلى أن المحطة أعلنت أنها ستستضيف المقاول الهارب محمد علي واصفا إياه بـ التافة.



وأضاف أن الهيئة العامة للاستعلام أعدت تقرير أظهر الأخطاء التي تقوم بها القناة، منوها بأن ما تفعله القناة لا يتسم بالمصداقية، أو المهنية، معتبرا أن ما تفعله الـ "BBC" تجاه مصر ليس خطأ إعلامي، ولكن هجوم مقصود، أو تضليل مقصود.

