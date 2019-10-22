خالد أبو بكر: تصرفات قناة "BBC" تضليل مقصود

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 09:10 م
الإعلامي خالد أبو بكر
الإعلامي خالد أبو بكر
هدى عبدالرازق
Advertisements
Advertisements
انتقد الإعلامي خالد أبو بكر، السياسة الإعلامية لمحطة الـ "BBC"، حيث أنها لا تعرض خبر واحد إيجابي عن مصر، وكل أخبارها عن مصر سلبية، معربا عن دهشته من سياسة المحطة، وحرصها على تصدير كل السلبيات، وكأن مصر لم تحقق انجاز واحد.

وأشار "أبو بكر"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أنه لا يوجد شيىء يفسر سياسة الـ "BBC" إلا إذا كانت تنفذ أجندة معينة، لافتا إلى أن المحطة أعلنت أنها ستستضيف المقاول الهارب محمد علي واصفا إياه بـ التافة.

وأضاف أن الهيئة العامة للاستعلام أعدت تقرير أظهر الأخطاء التي تقوم بها القناة، منوها بأن ما تفعله القناة لا يتسم بالمصداقية، أو المهنية، معتبرا أن ما تفعله الـ "BBC" تجاه مصر ليس خطأ إعلامي، ولكن هجوم مقصود، أو تضليل مقصود.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر تضليل الهارب محمد علي السياسة الإعلامية BBC

أخبار تهمك

yAllA شوت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وجلطة سراي بث مباشر AlHilal LIVE رابط ماتش الريال بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. صفقة تبادلية ضخمة قريبة بين مانشستر سيتي وريال مدريد

منذ ساعتين و 40 دقيقة

بعد تأجيل الدوري.. الأهلي يعرض على فايلر إقامة معسكر خارجي

منذ 37 دقيقة

عاجل.. فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن الدوري بعد أزمة الأهلي والجونة

منذ حوالي 3 ساعات

الموعد الأقرب لإقامة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تصريح جديد لرئيس وزراء إثيوبيا: مصر لن تتضرر من سد النهضة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس غدًا في 3 محافظات بسبب الأحوال الجوية

منذ 11 دقائق

عاجل | "ظاهرة خطيرة".. تفاصيل جديدة بشأن طقس اليوم.. و"الصحة" توجه تحذيرا للمواطنين

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس الوزراء الإثيوبي: سنحشد الملايين حال اندلاع حرب بسبب سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مصر ترد على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن "الخيارات العسكرية"

منذ 36 دقيقة

“يلا شوت PLUS” مشاهدة مباراة ريال مدريد وجلطة سراي بث مباشر KORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش ريال مدريد جودة متعددة

منذ 40 دقيقة

«شوت NOW» مشاهدة مباراة ريال مدريد وجالطة سراي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش ريال مدريدNOW

منذ أقل من ساعة

مستشار الأهلي يوضح حقيقة انتهاء أزمة كوليبالي

منذ حوالي 3 ساعات

استمرار سقوط الأمطار.. الأرصاد: طقس الغد قارس البرودة ودرجة الحرارة تصل لـ 7

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شووت MATCH NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وجلطة سراي بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الريال beIN NOW

منذ أقل من ساعتين

« كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي بث مباشر KOOORA GOAL كورة ستار I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش الريال

منذ 34 دقيقة

موضوعات متعلقة

"أبو ذكري" رافضًا مقاطعة الـ"bbc": المراسل هو المُخطيء.. و"بكري": القناة متورطة حتى النخاع

"الديهي" يطالب عبدالمحسن سلامة بالرد على "BBC" بشأن اعتقال 20 صحفيًا

"أبو بكر": إسرائيل ستصدر الغاز لمصر لمدة 10 سنوات (فيديو)

محمود علم الدين: تقرير "BBC" تضليل إعلامي مقصود

المستشار الدبلوماسي سامح المشد يكتب: دراسة تؤكد مؤامرة "بي بي سي" المستمرة ضد مصر منذ الخمسينيات

خالد أبو بكر عن طوابير التقديم للكليات العسكرية: "شعب جبار"

ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:11 م

يلا شووت MATCH NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وجلطة سراي بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الريال beIN NOW

عاجل.. مصر ترد على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن "الخيارات العسكرية"

09:11 م

« كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي بث مباشر KOOORA GOAL كورة ستار I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش الريال

09:13 م

“يلا شوت PLUS” مشاهدة مباراة ريال مدريد وجلطة سراي بث مباشر KORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش ريال مدريد جودة متعددة

09:07 م

عاجل.. تصريح جديد لرئيس وزراء إثيوبيا: مصر لن تتضرر من سد النهضة

06:53 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status