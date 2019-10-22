شووت NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي بث مباشر الريال اليوم 22-10-2019 يلا شوت الجديد دوري أبطال أوروبا PLUS

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 09:04 م
بوابة الفجر
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تنطلق مباراة ريال مدريد الإسباني وجالاطا سراي التركي اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 في التاسعة مساءً على استاد يورك تليكوم معقل النادي التركي في ثالث جولات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

* موعد المباراة والقناة الناقلة :
تنطلق مباراة ريال مدريد وجالاطا سراي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والعاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قنوات Bein Sports HD 1 AR.

* القنوات الناقلة والبث المباشر :
البث مباشر مباراة جالاطا سراي ضد ريال مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا، حيث تُذاع المباراة في دوري أبطال أوروبا في يوم الثلاثاء عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تُذاع مباراة جالاطا سراي ضد ريال مدريد على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة BEIN SPORT 1 HD الأولى بالإضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت.

كورة اون لاين مشاهدة مباراة ريال مدريد وجالاطا سراي بث مباشر، حيث حيث خسر الملكي على يد باريس سان جيرمان الفرنسي في لقائه الأول في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا وخسر ثلاثة نقاط غالية وتعادل بعدها مع كلوب بروج في المباراة الماضية ليتذيل ترتيب المجموعة الأولى من دور المجموعات في البطولة.

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