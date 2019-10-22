يلا شوت Uefa: مشاهدة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي بث مباشر real madrid vs galatasaray live كورة لايف ماتش ريال مدريد NOW

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 09:00 م
بوابة الفجر
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يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي التركي yalla shoot ماتش الريال اليوم بث مباشر يوتيوب بدون تقطيع كورة ستار في دوري ابطال اوروبا الجولة الثالثة، تتجه أنظار عشاق كرة القدم صوب المواجهة الكبيرة التي تجمع بين ريال مدريد وجالطة سراي الاسطورة ضمن منافسات دور المجموعات من المسابقة القارية وذلك على ملعب تورك تيليكوم آرينا بأسطنبول، حيث يأمل الميرنجي في تحقيق أول ثلاث نقاط على المستوى الأوروبي بعد الأداء الباهت الذي ظهر عليه الفريق في الفترة الأخيرة خاصةً من الناحية الدفاعية بعدما اهتزت شباكه خمس مرات، تابعوا رابط kora star ريال مدريد وغلطة سراي مباشر عبر بين سبورت أونلاين.

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بث مباشر ريال مدريد وغلطة سراي يلا شوت
مباراة ريال مدريد وغلطة سراي بث مباشر livehd7، ينطلق اللقاء في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة من خلال شاشة قناة bein sport hd1 بالتعليق العربي للمعلق التونسي الشهير عصام الشوالي مع تغطية شاملة بالاستوديو التحليلي لتوضيح كافة الجوانب الفنية للفريقين على المستطيل الأخضر، يلا شوت حصري ريال مدريد وغلطة سراي للجوال كورة لايف.


 
ريال مدريد وغلطة سراي يوتيوب نقل حي، وبعد مرور جولتين من التشامبيونزليج لم ينجح الملكي في الفوز مطلقاً وحصد نقطة واحدة بعد هزيمته الثقيلة بثلاثية أمام باريس سان جيرمان وتعادله الإيجابي أمام كلوب بروج بهدفين لمثلهما، وسيحاول المدير الفني زيدان تصحيح الأوضاع قبل فوات الآوان.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي بث مباشر
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