المغرب يستعد لإصدار سندات دولية في نوفمبر المقبل





عقدت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، لتعلن عزمها إصدار سندات دولية بحوالي مليار دولار في نوفمبر المقبل، لكنه سينتظر قبل أن يقرر القيمة المحددة والعملة وموعد الإصدار.





وقالت فوزية زعبول مديرة الخزينة والمالية الخارجية: "أن الرباط تدرس أن تكون عملة الإصدار إما الدولار الأمريكي أو اليورو".





وفي وقت سابق هذا الشهر رفعت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية للمغرب من سلبية إلى مستقرة بينما أبقت على تصنيفها الائتماني للبلاد عند (‭‭BBB‬‬).





وقال محمد بنشعنون وزير المالية: "إن المغرب يستهدف عجزا في الميزانية عند 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2020 وهى نفس النسبة التي يستهدفها للعام 2019، مؤكدا بذلك أرقاما أوردتها تقارير".





ويتوقع المغرب نموا اقتصاديا عند 3.7 بالمئة العام القادم بافتراض متوسط لمحصول الحبوب عند سبعة ملايين طن وسعرا للنفط عند 67 دولارا للبرميل.





وقال البنك المركزي وصندوق النقد الدولي إنهما يتوقعان أن يبلغ النمو هذا العام 2.7 بالمئة بعد تضرر المحاصيل الزراعية من موسم أمطار ضعيف.