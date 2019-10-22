هطول أمطار خفيفة على مراكز محافظة الدقهلية

ويشار أن البعض كان متسرعا في إصدار تنبؤاته بمجرد رؤية كميات من السحب تغطي سماء مصر على صور بعض النماذج العدديه دون معرفه بنوعها واتجاه وسرعة تحركها وهل ستنتهي ويحدث لها إجهاض في مكانها أو سيحدث لها نموا رأسيا لتتحول إلى سحب ركامية في نهاية المطاف مما ينجم عنها سقوط للأمطار الغزيرة والرعدية أم لا.





وهل ستكتفي بكونها أمطارا غزيرة فقط أم من الممكن أن تتحول لظاهرة السيول وما هي أكثر المحافظات تأثرا بسقوط الأمطار وما هي الآثار المترتبة عليها من أنشطة يومية للمواطن البسيط وسائقي المركبات على الطرق وعموما مدى تأثيرها على الأنشطة اليومية للدولة وعلى حركات الملاحة البرية والبحرية والجوية.





وليست الخرائط وتوزيعاتها الضغطية هي الفيصل الوحيد لإصدار تنبؤ جوي مغلف بدقة فيه لا تقل عن الـ95 % بل هناك عوامل أخرى عديده سون أتناولها وأكتب عنها فى حينه ويبقى الأهم هو اختيار أنسب الأوقات لإصدار بيان أو تحذير جوى مرفق به نصائح تفصيليه للمواطنيين ولكافة قطاعات الدولة.





وبمتابعة آخر إصدارات للخرائط التي تؤكد النمو الرأسي لبعض من السحب التي تغطي سماء الجمهورية دون سواها اعتمادا على التوزيعات الضغطية والفرق في درجات الحرارة ما بين طبقه والأخرى وأيضا على نسبة الرطوبة وبالتالي تكون هذه المناطق هي الجديرة بتقديم التحذيرات الجوية لها دون تهويل وفزع.

شهدت محافظة الدقهلية مساء اليوم الثلاثاء سقوط أمطار خفيفة علي مدن وقرى محافظة الدقهلية، تزامنا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتغيرات فى حالة الطقس.