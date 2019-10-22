سيارات لشفط المياه من شوارع شبين القناطر (صور)

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 08:53 م
مياه الأمطار
مياه الأمطار
محمد نبيل
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قال غريب أحمد رئيس مركز ومدنية شبين القناطر، انه تم نشر سيارات لشفط مياه الأمطار من الشوارع، بقرية المريج وكفر الشوبك وطريق شبين كفر حمزة، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص مبلغا ماليا لإصلاح شبكة صرف مياه الأمطار بتلك المناطق لإنهاء الأزمة مع بداية فصل الشتاء.

وأضاف غريب أن هناك تجمعات بسيطة هي آخر ما تبقى من مخلفات الأمطار، وجاري التعامل معها حاليا، واعاده فتح الطريق وفصل محول الاناره العامه للطريق لحين استقرار الأحوال الجوية

ونوه الي تلقي الوحدة بلاغات المواطنين على مدار الساعه والتعامل الفوري حفاظا على الأرواح والممتلكات على ت 01060095357 تحت إشراف ومتابعة عبد الهادي موسى رئيس الوحده المحليه بالمريج.

وكانت محافظ القليوبية، أعلنت حالة الطوارئ القصوى لمواجهة الأمطار المتوقعة وموجة الطقس السيئ والتي حذرت منها الأرصاد الجوية حيث جرى التنسيق التام بين مسؤولي قطاع الصحة والتضامن الاجتماعي لإعداد التجهيزات اللازمة لمراكز الإغاثة والإيواء وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية ووسائل الإعاشة لمواجهة أية أزمات محتملة، مع رفع حالة الاستعداد بمراكز إدارة الأزمات بالوحدات المحلية والمديريات للتعامل مع المواقف الطارئة، فضلا عن الاطمئنان على استعداد قطاع الكهرباء بالمعدات والمولدات في حالة انقطاع التيار الكهربائي بسبب سقوط الأمطار حتى لا تتضرر الخدمات الحيوية التي تعتمد على مستوى أدائها.

في سياق متصل، استعدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمتضمنة جاهزية جميع محطات الصرف الصحي والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة، حيث يتم حاليًا تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بخدمة الصرف الصحي، وجاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول.

وعلي جانب آخر، قال أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور، أنه تم الدفع بـ7 سيارات عملاقة لشفط مياه الأمطار بجانب سيارة مخصصة لمكافحة السيول، والوضع الأن تحت السيطرة التامة، وجرى رفع كميات كبيرة من الأمطار وإنقاذ السيارات المتواجدة بالشوارع، مشيرا إلى أن نظام بالوعات صرف الأمطار بالمدينة يعمل بكفاء وليس به أي مشاكل وجرى تطهيره استعداد للأمطار الغزيرة.

وأكد رئيس جهاز المدينة أن شركة الصرف الصحي نشرت المعدات بمختلف الأحياء بمختلف الشوارع والتي تعرضت لكمية أمطار كبيرة وجار التعامل مع الموقف، مؤكدا أن كمية الأمطار كانت فوق الاستيعاب الحقيقي لشبكة التصريف.

وتعرضت مدينة العبور، اليوم الثلاثاء، لامطارا غزيرة أدت إلى غرق الشوارع والأحياء بعد سقوطها بشكل غزير لقرابة الساعتين بشكل مستمر صاحبه قطع للمياه والكهرباء تحسبا لوقوع كوارث ودفع جهاز مدينة العبور بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيارات لشفط المياه من الشوارع.
سيارات لشفط المياه من شوارع شبين القناطر (صور)
سيارات لشفط المياه من شوارع شبين القناطر (صور)
سيارات لشفط المياه من شوارع شبين القناطر (صور)
سيارات لشفط المياه من شوارع شبين القناطر (صور)
سيارات لشفط المياه من شوارع شبين القناطر (صور)
سيارات لشفط المياه من شوارع شبين القناطر (صور)
سيارات لشفط المياه من شوارع شبين القناطر (صور)
سيارات لشفط المياه من شوارع شبين القناطر (صور)
سيارات لشفط المياه من شوارع شبين القناطر (صور)
سيارات لشفط المياه من شوارع شبين القناطر (صور)
سيارات لشفط المياه من شوارع شبين القناطر (صور)
سيارات لشفط المياه من شوارع شبين القناطر (صور)
سيارات لشفط المياه من شوارع شبين القناطر (صور)
سيارات لشفط المياه من شوارع شبين القناطر (صور)
سيارات لشفط المياه من شوارع شبين القناطر (صور)
سيارات لشفط المياه من شوارع شبين القناطر (صور)
سيارات لشفط المياه من شوارع شبين القناطر (صور)
سيارات لشفط المياه من شوارع شبين القناطر (صور)
سيارات لشفط المياه من شوارع شبين القناطر (صور)
سيارات لشفط المياه من شوارع شبين القناطر (صور)
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مياه الأمطار صرف الامطار شبين القناطر سقوط أمطار الطقس الشوارع

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