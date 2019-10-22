أونلاين NOW: مشاهدة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NQW REAL رابط الريال مباشر جودة متعددة NOW

رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد جالطة سراي بث مباشر كورة ستار KORA STAR، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر الجاري، على استاد "تورك تيليكوم آرينا"، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا ، ويسعى فريق الريال في الخروج من المأزق الذي وضع نفسه فيه في أول جولتين حيث تعادل في الجدولة الأولى أمام فريق باريس سان جير مان الفرنسي، وتلقي في الجولة الثانية خسارة غير متوقعة من فريق كلوب بروج ليحتل المركز الأخير في مجموعته برصيد نقطة واحدة .





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تقام ريال مدريد و جالطة سراي في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، والثامنة مساءًا بتوقيت تونس، والسابعة مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 1، بالاضافة الى امكانية متابعته عبر البث المباشر لموقع الفجر الرياضي.





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ويسعى فريق ريال مدريد للفوز بالمباراة اليوم لتعويض الجماهير عن الهزيمة التي تعرض لها في الجولة التاسعة من الدوري الاسباني أمام مايوركا وفقدانه الصدارة لصالح غريمه التقليدي فريق برشلونة، ويسعى الفرنسي زيدان مدرب الفريق لتحقيق الفوز أيضا للبقاء في قلعة الريال كمدرباً خاصة بعد التقارير التي أكدت على امكانية رحيله في حال حدوث أي نتيجة سلبية في مباراة اليوم.





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