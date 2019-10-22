عاجل

أونلاين NOW: مشاهدة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NQW REAL رابط الريال مباشر جودة متعددة NOW

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 08:09 م
بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد جالطة سراي بث مباشر كورة ستار KORA STAR، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر الجاري، على استاد "تورك تيليكوم آرينا"، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا ، ويسعى فريق الريال في الخروج من المأزق الذي وضع نفسه فيه في أول جولتين حيث تعادل في الجدولة الأولى أمام فريق باريس سان جير مان الفرنسي، وتلقي في الجولة الثانية خسارة غير متوقعة من فريق كلوب بروج ليحتل المركز الأخير في مجموعته برصيد نقطة واحدة .

موعد مباراة ريال مدريد و جالطة سراي بث مباشر كورة لايف KORA LIVE والقنوات الناقلة لها
تقام ريال مدريد و جالطة سراي في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، والثامنة مساءًا بتوقيت تونس، والسابعة مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 1، بالاضافة الى امكانية متابعته عبر البث المباشر لموقع الفجر الرياضي.

مباراة ريال مدريد وجالطة سراي بث مباشر يلا شوت Yalla Shoot
ويسعى فريق ريال مدريد للفوز بالمباراة اليوم لتعويض الجماهير عن الهزيمة التي تعرض لها في الجولة التاسعة من الدوري الاسباني أمام مايوركا وفقدانه الصدارة لصالح غريمه التقليدي فريق برشلونة، ويسعى الفرنسي زيدان مدرب الفريق لتحقيق الفوز أيضا للبقاء في قلعة الريال كمدرباً خاصة بعد التقارير التي أكدت على امكانية رحيله في حال حدوث أي نتيجة سلبية في مباراة اليوم.

بث مباشر ريال مدريد وجالطة سراي
مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد جالطة سراي كورة ستار KORA STAR، بث مباشر لمباراة ريال مدريد ضد جالطة سراي كول كورة COOLKORA ، شاهد الان مباراة ريال مدريد اليوم بث مباشر كورة اون لاين KORA ON LINE ، البث المباشر لمباراة ريال مدريد وجالطة سراي التركي بث الاسطورة لايف ، متابعة مباراة ريال مدريد وجالطة سراي بث مباشر كورة لايف KORA LIVE ، في خدمة مميزة يقدمها موقع الفجر الرياضي .
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل | "ظاهرة خطيرة".. تفاصيل جديدة بشأن طقس اليوم.. و"الصحة" توجه تحذيرا للمواطنين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يعلن حل أزمة مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن الدوري بعد أزمة الأهلي والجونة

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. تصريح جديد لرئيس وزراء إثيوبيا: مصر لن تتضرر من سد النهضة

منذ ساعة و 18 دقيقة

لايف.. مشاهدة مباراة الهلال والسد بث مباشر اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 live

منذ ساعتين

رئيس الوزراء الإثيوبي: سنحشد الملايين حال اندلاع حرب بسبب سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. رئيس الزمالك يكشف موعد رحيله عن إدارة النادي

منذ حوالي 18 ساعة

نص اتفاق وزير الرياضة مع رئيس الزمالك على موعد القمة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. صفقة تبادلية ضخمة قريبة بين مانشستر سيتي وريال مدريد

منذ ساعة

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الهلال والسد يونايتد بث مباشر AlHilal LIVE رابط ماتش الهلال بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 21 ساعة

الموعد الأقرب لإقامة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

موندو ديبورتيفو - (الصفقات النارية).. برشلونة سيضم 6 نجوم من مدريد

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة القمة 119

منذ ساعة

استمرار سقوط الأمطار.. الأرصاد: طقس الغد قارس البرودة ودرجة الحرارة تصل لـ 7

منذ حوالي 4 ساعات

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن تأجيل الدوري

منذ ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:06 م

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن تأجيل الدوري

عاجل.. تصريح جديد لرئيس وزراء إثيوبيا: مصر لن تتضرر من سد النهضة

06:53 م

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الهلال والسد يونايتد بث مباشر AlHilal LIVE رابط ماتش الهلال بدون تقطيع جودة متعددة NOW

05:28 م

عاجل.. صفقة تبادلية ضخمة قريبة بين مانشستر سيتي وريال مدريد

07:07 م

عاجل.. فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن الدوري بعد أزمة الأهلي والجونة

06:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status