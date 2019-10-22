الرئيس الروسي: يجب تحرير سوريا من الوجود العسكري الأجنبي

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 07:57 م
فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين
وكالات
Advertisements
Advertisements

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الثلاثاء، أنه من الضروري تحرير سوريا من الوجود العسكري الأجنبي والحفاظ على وحدة البلاد.

وأكد الرئيس الروسي، خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، أن روسيا تشاطر تركيا قلقها إزاء النزعة الانفصالية المتصاعدة في سوريا.

وقال بوتين عقب مباحثاته مع نظيره التركي في سوتشي: "نشاطر الجانب التركي القلق إزاء التهديدات الإرهابية المتزايدة ونمو التناقضات العرقية في المنطقة"، كما أشار إلى أن "هذه التناقضات والمشاعر الانفصالية قد تم تغذيتها من قبل الغرباء في الآونة الأخيرة".

وتصدرت المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقر الرئيس الروسي في سوتشي، والتي استمرت لخمس ساعات متواصلة الوضع في سوريا، مع الأخذ في الاعتبار العملية العسكرية تنفذها أنقرة في شمال شرق سوريا واتفاقات تركيا والولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق النار لمدة 120 ساعة.

الهجوم التركي على سوريا

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده أطلقت عملية عسكرية باسم "نبع السلام" شمال شرقي سوريا، "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية"، التي دعمتها الولايات المتحدة الأمريكية في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وجرى إطلاق هذه العملية، التي تعتبر الثالثة لتركيا في سوريا، بعد أشهر من مفاوضات غير ناجحة بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية حول إقامة "منطقة آمنة" شمال شرقي سوريا، لحل التوتر بين الجانب التركي والأكراد سلميا، لكن هذه الجهود لم تسفر عن تحقيق هذا الهدف بسبب خلافات بين الطرفين حول عمل هذه الآلية.

وبدأت تركيا تنفيذ عمليتها الجديدة بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، عن سحب قواتها من شمال شرقي سوريا بقرار من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في خطوة انتقدها الأكراد بشدة على الرغم من وعده بتدمير اقتصاد تركيا حال "تجاوزها الحدود".

                               

الاتفاق الأمريكي التركي

وقد وافقت تركيا، يوم الخميس الماضي، على وقف هجومها في سوريا لمدة خمسة أيام للسماح بانسحاب القوات الكردية من "منطقة آمنة" سعت تركيا طويلا للسيطرة عليها، وذلك في إطار اتفاق أشادت به إدارة الرئيس الأمريكي ووصفته تركيا بأنه انتصار كامل.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

سوريا الوجود العسكري الوجود الأجنبي الهجوم التركي الرئيس الروسي أردوغان

أخبار تهمك

موندو ديبورتيفو - (الصفقات النارية).. برشلونة سيضم 6 نجوم من مدريد

منذ ساعة و 25 دقيقة

لايف.. مشاهدة مباراة الهلال والسد بث مباشر اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 live

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. شوبير يعلن حل أزمة مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 10 ساعات

نص اتفاق وزير الرياضة مع رئيس الزمالك على موعد القمة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تصريح جديد لرئيس وزراء إثيوبيا: مصر لن تتضرر من سد النهضة

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة القمة 119

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل | "ظاهرة خطيرة".. تفاصيل جديدة بشأن طقس اليوم.. و"الصحة" توجه تحذيرا للمواطنين

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيلة مفاجئة لريال مدريد أمام جلطة سراي.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي بث مباشر beIN Now

منذ 19 دقيقة

عاجل.. صفقة تبادلية ضخمة قريبة بين مانشستر سيتي وريال مدريد

منذ ساعة و 8 دقيقة

مفاجأة.. رئيس الزمالك يكشف موعد رحيله عن إدارة النادي

منذ حوالي 18 ساعة

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن تأجيل الدوري

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن الدوري بعد أزمة الأهلي والجونة

منذ ساعة و 28 دقيقة

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الهلال والسد يونايتد بث مباشر AlHilal LIVE رابط ماتش الهلال بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ ساعتين و 47 دقيقة

رئيس الوزراء الإثيوبي: سنحشد الملايين حال اندلاع حرب بسبب سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

الموعد الأقرب لإقامة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

الكرملين: الرئيس الروسي وميركل بحثا دفع التسوية السورية

لافروف: روسيا لا تخطط لعقد اجتماع أمني بين تركيا وسوريا

"أردوغان" يتعهد بمواصلة الهجوم "بقوة أكبر" في سوريا إذا قطعت واشنطن وعودها

الرئيس الروسي ونطيره التركي يناقشان السيطرة على مناطق النفط بسوريا

الكرملين يطلب معلومات من الرئيس التركي حول "نبع السلام"

روسيا تعلن دخول قواتها العسكرية الأراضي السورية لتأمين سحب القوات الكردية في 26 أكتوبر

ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:06 م

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن تأجيل الدوري

عاجل.. تصريح جديد لرئيس وزراء إثيوبيا: مصر لن تتضرر من سد النهضة

06:53 م

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الهلال والسد يونايتد بث مباشر AlHilal LIVE رابط ماتش الهلال بدون تقطيع جودة متعددة NOW

05:28 م

عاجل.. صفقة تبادلية ضخمة قريبة بين مانشستر سيتي وريال مدريد

07:07 م

عاجل.. فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن الدوري بعد أزمة الأهلي والجونة

06:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status