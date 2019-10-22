روسيا تعلن انسحاب قوات حماية الشعب الكردية من الحدود السورية

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 08:06 م
بوابة الفجر
ترجمة - أحمد ثابت
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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الثلاثاء، إن موسكو وأنقرة قد اتفقتا على أن ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية ستنسحب على بعد 30 كيلومترا من الحدود السورية في صفقة أعلنها بأنها صفقة تنهي سفك الدماء في المنطقة.

 

وقال لافروف بعد محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، إن الأكراد سينسحبون أيضًا من مدينتي منبج وتل رفعت.

 

مؤكدًا علي إنه سيتم نشر الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري على الجانب السوري من الحدود مع تركيا اعتبارًا من منتصف ليل 23 أكتوبر خارج منطقة العملية العسكرية التركية.

 

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