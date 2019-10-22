كورة لايف NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وجلطة سراي بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ريال مدريد II7SRY جول NOW

بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة ريال مدريد ضد جالطة سراي، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني ضيفًا ثقيلاً على نظيره جالطة سراي التركي، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر الجاري، على استاد "تورك تيليكوم آرينا"، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





موعد مباراة ريال مدريد ضد جالطة سراي لمشاهدتها عبر كورة أونلاين Realmadrid ONLINE

حرصًا على مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد جالطة سراي فور انطلاقها، نقدم لكم موعد المباراة، حيث تنطلق مباراة ريال مدريد ضد جالطة سراي، في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، والثامنة مساءًا بتوقيت تونس، والسابعة مساءًا بتوقيت جرينتش.





كورة جول Galatasaray KORAGOAL، القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد جالطة سراي

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة ريال مدريد ضد جالطة سراي حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORTS HD 1، بتعليق التونسي عصام الشوالي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة العالمية وخاصة الأوروبية.





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يسعى ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لمصالحة جماهيره، بحصد أول ثلاثة نقاط له في دور المجموعات بالشامبيونزليج للموسم الحالي، بعدما تعثر بالخسارة والتعادل في أول مباراتين بالبطولة Realmadrid vs Galatasaray ONLINE.





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يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على ريال مدريد، نظرًا لقوة منافسه التركي على أرضه ووسط جماهيره، وتذبذب مستوى الميرنجي في النتائج السلبية.





الأسطورة livehd7 بث مباشر لمعرفة نتائج آخر مباراة لفريقي ريال مدريد ضد جالطة سراي

حقق ريال مدريد فوزًا صعبًا على نظيره جالطة سراي بنتيجة 2 / 1، في المباراة التي جمعتهما ضمن إطار كأس سانتياجو بيرنابيو لعام 2015، وسجل هدفي الميرنجي الثنائي ناتشو، ومارسيلو في الدقائق 17، و81 من عمر المباراة، بينما سجل الهولندي ويسلي شنايدر هدف الفريق التركي الوحيد في الدقيقة 52 من زمن المباراة.





رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد جالطة سراي كورة ستار KORA STAR، حيث يدخل ريال مدريد المباراة متذيلاً لترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة، متأخرًا بفارق الأهداف عن جالطة سراي صاحب المركز الثالث.