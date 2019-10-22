تشكيل مانشستر سيتي الرسمي أمام أتالانتا بدوي الأبطال

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 08:04 م
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
أحمد عصام
Advertisements
Advertisements
أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق اتالانتا الإيطالي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- 

حراسة المرمى : إيدرسون.

خط الدفاع : والكر - فيرناندينيو - رودريجو - ميندي.

خط الوسط : فودين - جوندوجان - دي بروين - رياض محرز - رحيم سترلينج.

خط الهجوم : سيرجو اجويرو.

ويحتل السيتي صدارة ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا بعد الفوز في مباراتين متتاليتين بالجولة الأولى والثانية من دور المجموعات في البطولة.

وكان قد فاز فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا على حساب فريق كريستال بالاس بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من البريميرليج.

وعاد السيتي لنغمة الانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية من فريق ولفرهامبتون بنتيجة 2-0 على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي فيرناندي جوارديولا تشكيل مانشستر

أخبار تهمك

عاجل.. صفقة تبادلية ضخمة قريبة بين مانشستر سيتي وريال مدريد

منذ ساعة و 8 دقيقة

الموعد الأقرب لإقامة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس الوزراء الإثيوبي: سنحشد الملايين حال اندلاع حرب بسبب سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل | "ظاهرة خطيرة".. تفاصيل جديدة بشأن طقس اليوم.. و"الصحة" توجه تحذيرا للمواطنين

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الهلال والسد يونايتد بث مباشر AlHilal LIVE رابط ماتش الهلال بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 21 ساعة

لايف.. مشاهدة مباراة الهلال والسد بث مباشر اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 live

منذ ساعتين و 5 دقيقة

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن تأجيل الدوري

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة القمة 119

منذ ساعة و 9 دقيقة

موندو ديبورتيفو - (الصفقات النارية).. برشلونة سيضم 6 نجوم من مدريد

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن الدوري بعد أزمة الأهلي والجونة

منذ ساعة و 28 دقيقة

نص اتفاق وزير الرياضة مع رئيس الزمالك على موعد القمة

منذ حوالي 6 ساعات

استمرار سقوط الأمطار.. الأرصاد: طقس الغد قارس البرودة ودرجة الحرارة تصل لـ 7

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يعلن حل أزمة مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. رئيس الزمالك يكشف موعد رحيله عن إدارة النادي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تصريح جديد لرئيس وزراء إثيوبيا: مصر لن تتضرر من سد النهضة

منذ ساعة و 22 دقيقة

موضوعات متعلقة

20 لاعبا في قائمة مانشستر سيتي لمواجهة بازل

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام بازل

تعرف على تشكيل مانشستر سيتي أمام هوفنهايم بدوري الأبطال

جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي أمام شاختار

جوارديولا يعنل تشكيل مان سيتي لمواجهة هوفنهايم

محرز وخيسوس يقودان تشكيل مانشستر سيتي أمام نيو بورت

ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:06 م

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن تأجيل الدوري

عاجل.. تصريح جديد لرئيس وزراء إثيوبيا: مصر لن تتضرر من سد النهضة

06:53 م

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الهلال والسد يونايتد بث مباشر AlHilal LIVE رابط ماتش الهلال بدون تقطيع جودة متعددة NOW

05:28 م

عاجل.. صفقة تبادلية ضخمة قريبة بين مانشستر سيتي وريال مدريد

07:07 م

عاجل.. فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن الدوري بعد أزمة الأهلي والجونة

06:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status