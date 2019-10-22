تشكيل مانشستر سيتي الرسمي أمام أتالانتا بدوي الأبطال

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق اتالانتا الإيطالي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى : إيدرسون.





خط الدفاع : والكر - فيرناندينيو - رودريجو - ميندي.





خط الوسط : فودين - جوندوجان - دي بروين - رياض محرز - رحيم سترلينج.





خط الهجوم : سيرجو اجويرو.





ويحتل السيتي صدارة ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا بعد الفوز في مباراتين متتاليتين بالجولة الأولى والثانية من دور المجموعات في البطولة.





وكان قد فاز فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا على حساب فريق كريستال بالاس بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من البريميرليج.





وعاد السيتي لنغمة الانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية من فريق ولفرهامبتون بنتيجة 2-0 على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر.