الدفاع الروسية: أمام واشنطن ساعة ونصف لتفي بالتزاماتها بشأن سوريا





قال سيرجي شويجو، وزير الدفاع الروسي، مساء اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة الأمريكية أمامها ساعة ونصف، لكي تفي بالتزاماتها بشأن سوريا.





وقال وزير الدفاع الروسي، عقب محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، إن "المهمة الرئيسية اليوم كانت وقف العمليات العسكرية في سوريا".





وأضاف شويجو، أنه "إذا تم الوفاء بأحكام المذكرة، فسينشأ سؤال حول عودة اللاجئين إلى بلدانهم، وهو أمر لا ينظمه القانون الدولي".





وأشار وزير الدفاع الروسي إلى فرار ما يصل إلى 500 شخص كانوا محتجزين في سجون لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) في شمال شرق سوريا.



